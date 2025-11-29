El TSJM ratifica 7 años de cárcel por prender fuego al saco donde dormía un 'sintecho'

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado una sentencia que condenó a siete años y medio de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa a un hombre por prender fuego a la manta en la que se encontraba durmiendo una persona sin hogar en el distrito de Tetuán de la capital.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se desestima un recurso de apelación interpuesto por el condenado contra la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que le penó el pasado mes de febrero.

La Sala da por acreditado que el acusado se dirigió a la calle donde la víctima se encontraba durmiendo profundamente bajo unos cartones y cubierto con un edredón. Con ánimo de acabar con su vida, prendió fuego con un mechero a la manta que lo cubría.

Posteriormente, un hombre que estaba paseando con el perro vio el fuego y logró sofocar las llamas pisando repetidamente la prenda.

Seguidamente, se dirigió al procesado y le dijo en voz alta "¿quieres matarle?", contestándole aquel que "él se lo había buscado".

"Las conclusiones que, alejando todo atisbo de duda, afirman en el caso enjuiciado la autoría y un claro 'animus mecandi' en el procesado recurrente, tras el ponderado y riguroso análisis del material probatorio, y por las aludidas circunstancias previas, coetáneas y posteriores, son lógicas y racionales", señala la Sala.

Por ello, los magistrados concluyen que la sentencia de instancia "no solo recoge la prueba sobre la cual se ampara la condena, sino que además recoge y fundamenta el motivo por el cual es descartada la versión que de los hechos presenta ante el tribunal 'a quo' el apelante.

Razonamientos todos ellos que dan lugar a la enervación de la presunción de inocencia". La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación.