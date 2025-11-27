Espana agencias

Indra convocará una nueva junta tras el veto de Mónica Espinosa como consejera por Endesa

Madrid, 27 nov (EFECOM).- Indra ha anunciado que convocará una nueva junta de accionistas para completar su consejo de administración después de que Endesa vetara el nombramiento de Mónica Espinosa, que estaba previsto elegir como consejera independiente en la reunión de accionistas que la tecnológica española tiene prevista para mañana.

La tecnológica española tiene previsto una junta de accionistas, de carácter extraordinario, para este viernes, en la que prevé aprobar la compra del 89,68 % de Hispasat a Redeia y varios nombramientos de consejeros, entre ellos el de Mónica Espinosa, según su orden del día.

Indra comunicó este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después del consejo de administración que celebró, que Mónica Espinosa había informado a este de la imposibilidad de acceder al cargo de consejera independiente después de que Endesa rechazara su solicitud de incorporarse a este órgano de gobierno de Indra.

Según han explicado fuentes de Endesa a EFE este jueves, esta directiva se acogió hace años a una prejubilación de la compañía, lo que incluye una serie de condiciones, entre ellas, la de no entrar en el consejo de empresas proveedoras de Endesa, como es el caso de Indra.

"Las jubilaciones suponen que la empresa sigue pagando una parte del salario del trabajador que sale hasta la edad de su jubilación efectiva", añaden las fuentes.

En la carta que Mónica Espinosa ha enviado a la CNMV asegura que desconocía que Indra fuera proveedora de Endesa.

Espinosa comunicó a la Indra el pasado 24 de noviembre la imposibilidad de acceder al consejo después de que esa "misma mañana" fuera informada por Endesa sobre su rechazo a que accediera al cargo y pese a que, según apunta, había comunicado a Endesa su nombramiento ya al inicio del proceso de su elección como consejera.

Con todo ello, Indra ha anunciado que comenzará un nuevo proceso de selección de consejera y que, una vez finalizado, su nombramiento será sometido de nuevo a una junta de accionistas.

El Consejo de Administración de Indra quedará integrado a partir de mañana por 15 miembros, en lugar de 16, hasta que concluya el proceso.

Temporalmente se reducirá el porcentaje de consejeros independientes a un 46,66 % y la presencia de mujeres a un 33,33 %, según Indra.

En la junta de este viernes estaba prevista la elección de Mónica Espinosa y de Arancha Díaz-Lladó como consejeras independientes para cubrir las vacantes de Coloma Armero y Olga San Jacinto, además de la reelección de Belén Amatriain, Teresa Busto y Virginia Arce y Bernardo Villazán, también independientes.

Además, se reelegirá como consejero dominical al representante de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Juan Moscoso.

Todo seguirá como estaba previsto salvo la elección de Mónica Espinosa. EFECOM

