Espana agencias

España llama a la calma y al diálogo tras el golpe de Estado en Guinea Bissau

Guardar

El Gobierno ha expresado este jueves su "preocupación" por los últimos "acontecimientos" en Guinea Bissau, donde el Ejército ha asumido el poder tras protagonizar la víspera un golpe de Estado contra el presidente, Umaru Sisoko Embalo, y ha llamado a la calma y el diálogo.

"España manifiesta su preocupación por los acontecimientos que están acaeciendo en Guinea Bissau y llama a la calma, al diálogo y al respeto de las normas democráticas y constitucionales del país", ha trasladado en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

"España reitera su firme compromiso con la democracia en Guinea-Bissau y espera un rápido restablecimiento de la normalidad institucional, que permita la reanudación del proceso electoral tras las elecciones del pasado domingo 23 de noviembre", ha añadido, sin mencionar expresamente la asonada militar.

HAY UNOS 400 ESPAÑOLES EN EL PAÍS

Por otra parte, Exteriores ha indicado el Gobierno sigue la situación de los españoles en el país africano, unos 400, a través de la Embajada en Bissau, que "está tomando las medidas oportunas en función de la evolución de los acontecimientos".

En este sentido, en su último mensaje en la red social X, la Embajada ha informado de que "próximamente podrían reanudarse los vuelos previstos de llegada y de salida desde el Aeropuerto Internacional Osvaldo Vieira en Bissau".

Así las cosas, ha recomendado a los posibles viajeros que "contacten previamente con sus compañías para obtener información actualizada".

El golpe de Estado fue perpetrado por militares durante la jornada del miércoles, un día después de que Embaló y el principal candidato opositor, Fernando Dias da Costa, reivindicaran su victoria en las elecciones, tras lo que un portavoz del Ejército, Dinis N'Tchama, denunció un "plan de desestabilización en marcha" para justificar la asonada.

El hasta ahora jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra de Guinea Bissau, Horta N'Tam, ha asumido este jueves el puesto como presidente interino del país para un periodo de transición de un año

El golpe, que se suma a otros ocurridos desde 2020 en la región --en Malí, Burkina Faso, Níger y Guinea--, ha sido condenado "de forma inequívoca" por el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, quien ha reclamado la liberación de Embaló y otros detenidos por los alzados.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo convoca una concentración contra el Gobierno este domingo en Madrid tras ingresar Ábalos en prisión

Feijóo convoca una concentración contra

Ana Redondo, sobre la entrada en prisión de Ábalos: "Que la Justicia actúe"

Ana Redondo, sobre la entrada

Ferraz carga contra el nombramiento de Pérez Llorca "impuesto por Vox y aceptado por Feijóo"

Ferraz carga contra el nombramiento

Gobierno Vasco entrega restos de víctimas de la prisión de Orduña a sus familias de Ciudad Real

Gobierno Vasco entrega restos de

Iglesias afirma que es "devastador" para Sánchez ver a Ábalos ingresar en prisión al igual que pasó con Cerdán

Iglesias afirma que es "devastador"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La caída de Ábalos borra

La caída de Ábalos borra la mínima ventaja del Gobierno en el Congreso y abre un escenario donde Junts tiene la última palabra para desempatar

Juanfran Pérez Llorca es investido como presidente de la Generalitat Valenciana gracias al apoyo de Vox: “Vamos a intentar demostrarle a la sociedad que estamos a la altura”

El caso de otro exministro de Transportes que fue condenado a diez años de cárcel: participó en un secuestro

Ábalos, el primer diputado en activo en entrar en prisión: el Congreso inicia los trámites para suspenderle de sus funciones como parlamentario

Vox agradece a Pérez Llorca que haya aceptado las exigencias de su partido contra la inmigración y el Pacto Verde Europeo: “Celebro que se haya comprometido”

ECONOMÍA

Precio del aceite de oliva

Precio del aceite de oliva este 27 de noviembre de 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

España será el país de la OCDE que más gastará en pensiones dentro de 20 años: el 16,9% del PIB frente al 13,7% actual

Vivir de alquiler aumenta el riesgo de pobreza energética en España: el 30% de los inquilinos no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada

La OCDE advierte: los actuales programas de vivienda social y el tope al alquiler no bastan para frenar los precios

El consejero mexicano del Sabadell dimite tras haber apoyado la OPA fallida del BBVA

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions