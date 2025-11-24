Espana agencias

Vox rechaza un acuerdo por escrito con Pérez Llorca en Valencia e insiste en retener su apoyo hasta escucharle

Guardar

Vox no quiere un acuerdo por escrito con Juanfran Pérez Llorca porque "no sirve para absolutamente nada" e insiste en retener el respaldo a su investidura hasta escuchar su discurso el jueves, alegando que tiene que ver "exactamente cuál es la posición y los compromisos" que el candidato a la presidencia de la Generalitat valenciana asume con los ciudadanos.

Los de Santiago Abascal ya habían avisado de que apurarían hasta el último momento el apoyo a Pérez Llorca, fundamental para que pueda sustituir a Carlos Mazón al frente del Ejecutivo autonómico, para asegurarse de que el PP cumple íntegramente con sus condiciones, que se concretan en un rechazo a las políticas ecológicas, a la inmigración ilegal y la construcción de presas y diques para evitar nuevas tragedias como la de la dana.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha señalado este lunes que "lo que hace falta es escuchar" al candidato, prometiendo que Vox "va a estar muy atento" a sus palabras y "esperan que todo vaya bien". Fúster se ha centrado en la construcción de infraestructuras para que la tragedia "no vuelva a ocurrir", esto es presas y diques, y ha garantizado el apoyo de Vox si lo ven "nítido y cristalino".

Así, rechaza firmar un acuerdo con los 'populares' porque les han "engañado muchas veces" y "no sirve para absolutamente nada". "Hemos aprendido a bofetadas que es papel mojado, queremos ver, aunque ya tenemos una impresión, lo que dice a los valencianos, por eso esperamos a su discurso de investidura", ha explicado el portavoz nacional, que le ha advertido sobre "pastelear" o "adoptar posiciones bipartidistas". En ese caso, según ha dicho, Vox votaría que no.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Camarero acusa al gobierno de "dejar tirada" a Valencia en la dana

Infobae

Junts sobre la encuesta del barómetro catalán: "La desmentiremos en las urnas"

Infobae

Fuerteventura acogerá el desagravio a la comunidad LGBTI por la represión del franquismo

Infobae

Feijóo propone expulsar de España a los inmigrantes con delitos contra la libertad sexual

Infobae

Ayuso dice que Sánchez se cree por encima del Supremo, "le dicta" y "le va a corregir"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Deniegan la incapacidad permanente a

Deniegan la incapacidad permanente a una reponedora de Lidl con problemas lumbares y agorafobia que fue despedida por ineptitud sobrevenida

Los 10 fugitivos más buscados en España: la Policía pide ayuda

La Audiencia Nacional decide juzgar a Jordi Pujol desde su casa a pesar de su estado de salud

Aliança Catalana y Junts empatarían en las elecciones autonómicas, según el CIS catalán

El fiscal general renuncia tras la sentencia del Supremo: “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”

ECONOMÍA

Hacienda impone 104.000 euros a

Hacienda impone 104.000 euros a un jubilado por intentar tributar como residente en Andorra teniendo a su mujer y viviendas en España

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 24 noviembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Ronaldo Nazario cuenta una de

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Italia ante España en la Copa Davis

Italia se impone a España en los individuales y levanta su tercera Copa Davis consecutiva

Isi Palazón, jugador del Rayo, sobre los hábitos alimenticios que tenía cuando empezó: “Cenaba un bocadillo de jamón york con mayonesa y tinto de verano”