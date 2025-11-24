Óscar López (PSOE) critica a los jueces que "atienden la llamada de Aznar" y que "niegan la legitimidad" del Gobierno

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha criticado este lunes a los jueces que "atienden la llamada" del expresidente María Aznar (PP) y que "niegan la legitimidad" del Gobierno.

"En este país hay jueces, no la Justicia, que atienden a esa llamada de Aznar. Que creen de verdad que el Estado está en riesgo, que se cae el país y que tienen que salvar la patria, y que niegan la legitimidad de este Gobierno. Eso está pasando", ha lanzado López en una entrevista con 'Antena 3' recogida por Europa Press en la que ha remarcado que el Ejecutivo central acata la condena al ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz pero ha insistido en que no le pidan que se "chupe el dedo".

El pasado jueves se conocía el fallo del Tribunal Supremo que condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

"Si quiere, me engaño a mí mismo. No puede creer que el único oficio del mundo infalible sean los jueces", ha insistido el ministro subrayando las declaraciones de Aznar de que "quien pueda hacer que haga". López ha vuelto a insistir en que el Gobierno central acata la sentencia y pone en marcha "los mecanismos con normalidad", pero que se trata de una condena "injusta", como "otras" a lo largo de la historia.

"TODO VALE CON TAL DE ACABAR CON UN GOBIERNO ILEGÍTIMO"

Este fallo para el ministro lanza un "mensaje desgarrador", cree que hay quienes no se dan cuenta de las "consecuencias que están cometiendo" y ha acusado al PP de "judicializar la política" por no tener "argumentos" . "Todo vale con tal de acabar con un Gobierno ilegítimo", ha recalcado.

López ha sostenido, como a lo largo de todo el proceso judicial del ya exfiscal general, que el origen del mismo es el presunto delito fiscal del novio de Ayuso y la "mentira que cuenta a la opinión pública" su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que motiva la nota de prensa de la Fiscalía.

Asimismo, ha vuelto a poner en el foco el testimonio de los periodistas de "dilatada trayectoria" que en el juicio afirmaron que tenían esta información "mucho antes" que el propio García Ortiz.

Ante la comparecencia de Ayuso del pasado viernes cargando contra el fiscal general y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha limitado a tachar de "salvajadas" los mensajes de la presidenta y a señalarle que el Gobierno central ha puesto en marcha el mecanismo de relevo con "toda normalidad", indicando que García Ortiz tiene aún órganos de recurso ante la sentencia.

Sobre Ayuso también ha deslizado que cuando se enfrentó a ella el que fuera presidente de su partido Pablo Casado por los negocios de mascarillas de su hermano, "el que sale es Casado", y que ahora ante los presuntos delitos de su pareja "el que sale es el fiscal". "Paga quien sea menos quien lo hace", ha zanjado López para apostillar que prevé que haya defensas que utilicen un "fallo injusto sin pruebas" para tratar de liberar "a una persona con pruebas".