Pérez Llorca llamó a Mazón a las 18.57 horas del 29O y éste le indicó que esa mañana había habido problemas en La Ribera

El candidato del PP a suceder a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la dana que llamó al presidente por la tarde, sobre las 19 horas, cree que para preguntarle por Utiel (Valencia), y éste le indicó que por la mañana había habido problemas en la zona de La Ribera.

Pérez Llorca se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, en el juzgado que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 229 víctimas mortales. Le ha precedido hoy en el turno el dueño de El Ventorro, el restaurante donde comió el presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, con la periodista Maribel Vilaplana el día de la riada.

El testigo se ha presentado en el juzgado antes de las 11 horas y ha entrado por el garaje. Su testimonio, que ha arrancado sobre las 11.45 horas, se ha centrado en las llamadas que realizó el día de la dana a la entonces titular de Justicia e Interior, Salomé Pradas, encargada de las emergencias e investigada en la causa, y a Mazón.

En concreto, Pérez Llorca ha sido citado a declarar por las comunicaciones que mantuvo con Pradas el día de la dana: a las 18.57 horas, llamada perdida; a las 18.58, llamada saliente de 14 segundos y a las 18.59, una entrante de 9 segundos.

Por su parte, Mazón mantuvo a las 18.57 horas dos llamadas con él que, según la jueza, deben de "ponerse en contexto" con las que se intercambiaron la exconsellera y Mazón a las 18.16 horas, llamada saliente de siete segundos; a las 18.25 horas, una saliente de 43 segundos y las 18.30 horas, entrante de 33 segundos. Para la magistrada, los intercambios e intercambios de los tres pueden, en el caso de Pérez Llorca, "proporcionar información" sobre ese día.

El testigo ha aclarado, en primer lugar, que tiene una relación "cordial" con Mazón, y ha relatado que su relación con Pradas es de "compañera de partido" y, con su exnúmero dos, Emilio Argüeso, tiene también una relación "cordial".

Respecto a las conversaciones con Mazón, el testigo ha manifestado que fue él quien le llamó porque "tiene función orgánica en el PP", ha dicho, y "por la sensibilidad que tienen los alcaldes, para que le diese información". "Fue una conversación muy rápida, a las 18.57 horas", ha especificado.

Según ha explicado, él llamó a Mazón tras ver una imagen de Utiel --cree-- y éste le dijo que había habido problemas por la mañana en la zona de La Ribera. A partir de ahí ha comentado que decidió llamar a alcaldes de la zona para enterarse de lo que estaba ocurriendo. En la conversación con Mazón, éste no le dijo dónde estaba.

Sobre Pradas, el 'popular' ha explicado que se cruzaron inicialmente llamadas y ella le comentó en un momento dado que no podía atenderle porque "tenía mucho trabajo". Ha indicado que decidió llamar a la exconsellera porque vio unas imágenes de la lluvia en una cafetería y quería saber qué estaba pasando. Ese día estaba en Alicante, firmando un convenio, y luego comió en Vila-joiosa.

