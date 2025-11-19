Espana agencias

Moreno admite que la crisis de cribados le ha hecho "daño emocionalmente" pero cree que han actuado de forma responsable

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha admitido este miércoles que la crisis de los cribados de cáncer de mama le ha hecho "daño emocionalmente" pero cree que han actuado de una forma responsable.

"Reconozco y lo digo aquí abiertamente a mí me ha hecho daño emocionalmente", ha declarado durante la presentación de su libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza' en el Auditorio Caja de Música de Madrid, que ha conducido la periodista de 'Antena 3' Sandra Golpe. Un acto al que han asistido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el secretario general del partido, Miguel Tellado, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, entre otros.

Moreno ha remarcado que ha sido probablemente la crisis que "con más tristeza" ha asumido. "Si hay algo que yo he mimado, si hay algo donde he puesto recursos, que yo he protegido, ha sido la sanidad pública", ha defendido, poniendo de ejemplo que su padre tuvo cáncer de colon y en ese entonces "no existía ese cribado".

"Hemos tenido un problema, que ha sido el Hospital Virgen del Rocío. 2.317 mujeres que han tenido un problema de información, no que tengan cáncer, sino que no se les había informado para hacer la segunda prueba, que es el 90% en el Virgen del Rocío, donde un jefe de servicio que ha sido cesado, pues generó un problema", ha explicado.

En este sentido, el presidente andaluz ha señalado que desde la Junta han actuado "de una manera responsable", alegando que, en primer lugar, han "pedido perdón" y, en segundo lugar, han elaborado un "plan de choque" con el que, a su juicio, van a salir "claramente reforzados" puesto que a día de hoy "el 96% de esas mujeres ya se han hecho su prueba". "Hemos cumplido y vamos a cumplir el compromiso que hicimos antes del 30 de noviembre", ha aseverado.

"Lo tercero, asumir responsabilidades políticas, que aquí nadie asume responsabilidades políticas", ha proseguido. "Dimitió la consejera, ha sido cesada la viceconsejera, el director general de Salud Pública, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla y el jefe de servicio. Cinco altos cargos han caído por una crisis que ha sido local y creo que es como hay que actuar en términos de gestión", ha sentenciado.

Con todo, Moreno ha indicado que "a veces hay más tormenta mediática que realidad", asegurando que "ahora se están viendo muchas cosas" puesto que "el tiempo pone cada cosa en su sitio". "Creo honestamente que fue un error grave pero que hemos hecho las cosas con honestidad, con responsabilidad y con sentido común", ha concluido.

