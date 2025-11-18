El PP critica que el Gobierno "complica la vida" al exigir un plan de prevención para el empleo del hogar

El Partido Popular ha "condenado" que el Gobierno "complique la vida" de las familias al "obligar" a que se presente un plan de prevención de riesgos para el empleo del hogar.

Tal y como ha trasladado el partido en una nota de prensa este martes, el diputado en el Congreso por Lugo Jaime de Olano ha afeado que "el Gobierno de Sánchez" establezca un mecanismo de presentación del plan a través de la web porque supone una "dificultad" para personas mayores.

Por ello, el PP ha explicado que ha presentado iniciativas en el Congreso para pedir la "ampliación en un año el plazo para cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

Estas propuestas prevén, por ejemplo, que se archiven "todos los procedimientos sancionadores" iniciados a partir del 10 de septiembre, cuando entró en vigor el Real Decreto 893/2024.

En esta línea también se pide la "simplificación" de los trámites realizados por Internet y que la administración central establezca un servicio de atención presencial en las oficinas del Ministerio y de la Seguridad Social.

"BUROCRACIA DESPROPORCIONADA"

En cualquier caso, el diputado De Olano ha lamentado que el "Gobierno de Sánchez trate a las familias que precisan de estos servicios para trabajar y conciliar como si fuesen pequeñas empresas, con una burocracia desproporcionada".

Así, los populares instan a modificar la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales aplicada a las empleadas del hogar para que las obligaciones sean "proporcionadas y adecuadas a la naturaleza no empresarial de la relación laboral".

El PP apuesta por "elaborar una guía práctica de seguridad y salud en empleo doméstico y promover medidas que fomenten la contratación regular y la estabilidad del empleo del hogar".