Albares ve una "buena noticia" que la ONU apruebe el Plan para Gaza porque se "involucra" en la paz de Oriente Medio

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, ha considerado hoy una "buena noticia" que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya aprobado el Plan del presidente norteamericano para Gaza, porque esto significa que se "involucra" en la paz en Oriente Medio, pero lo considera el inicio de un "largo camino".

Así lo ha afirmado hoy, durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado por la aprobación ayer, por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, del Plan de Paz de Trump, que incluye el despliegue de una fuerza internacional de paz. La aprobación contó con 13 votos a favor, dos abstenciones --Rusia y China-- y ningún voto en contra.

En opinión del titular español de Exteriores, se trata de una "buena noticia en tanto en cuanto el Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas, se involucran en la paz en Oriente Medio, para los gazatíes y a favor de la solución de los dos estados".

No obstante, ha querido dejar claro que este es el "inicio de un largo camino" que todavía hay que recorrer, por lo que esta resolución no se puede considerar como el punto de llegada.

José Manuel Albares ha explicado que es necesario garantizar que los palestinos estén al frente de la paz en Gaza, de su reconstrucción y que todo lo se que se haga no sirva para debilitar aún más las posibilidades de los dos Estados, sino muy al contrario, que sea para "reforzarlo". Esa, ha señalado, es la forma en la que actúa España y la política exterior de España.

