Espana agencias

La comisión del Congreso sobre la dana cita el 24 de noviembre a Camarero y al presidente de la Diputación de Valencia

Guardar

La Mesa del la comisión del Congreso que investiga la gestión de la mortífera dana de octubre de 2024 ha citado para el próximo 24 de noviembre la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.

La comisión, que arrancó sus comparecencias la semana pasada con los representantes de las víctimas, recibirá el próximo lunes al presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón.

Aunque la siguiente en la lista de comparecientes aprobada por este órgano era la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas, responsable de esta materia durante la catástrofe e imputada en el juzgado de Catarroja, la Mesa de la comisión ha optado por llamar primero a la 'número dos' del Gobierno de Mazón y a Mompó, cuyo nombre sonó como posible sucesor del presidente dimitido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El fiscal general reitera que borra sistemáticamente su móvil por seguridad: "No son datos mios, solo soy custodio"

El fiscal general reitera que

El silencio conquista la sala de juicio del Tribunal Supremo durante la declaración del fiscal general del Estado

El silencio conquista la sala

Gamarra ve acreditado que el Gobierno "daba instrucciones" al fiscal general, que borró "lo que le podía incriminar"

Gamarra ve acreditado que el

Teresa Ribera insta a mejorar la preparación para futuras danas: "Es un episodio extremo pero puede volver a ocurrir"

Teresa Ribera insta a mejorar

Koldo defiende no ser juzgado por las mascarillas porque "no participó en la compra ni se relacionó con la empresa"

Koldo defiende no ser juzgado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Un vigilante de seguridad puede

¿Un vigilante de seguridad puede pedirte tu DNI para identificarte? Un abogado resuelve la duda

Vito Quiles fracasa en su intento de celebrar un acto no autorizado en la Complutense: la Policía no le permite entrar al campus en el que había menos de 200 personas

La UE blinda internet para proteger sus elecciones: así funciona el “escudo de la democracia” contra los bulos rusos y algoritmos trucados

El Parlamento Europeo abre un nuevo proceso para retirar la inmunidad a Alvise Pérez a petición del Tribunal Supremo

Koldo García sostiene ante el Supremo que su dinero en efectivo procedía “de liquidaciones de gastos y dietas abonados por el PSOE”

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes trabajar y cobrar la pensión por incapacidad”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

“Insulta a su jefe de cuatro formas distintas, la empresa le despide y consigue una indemnización”: un abogado explica el caso

Francia suspende la reforma de las pensiones y da oxígeno al Gobierno de Sébastien Lecornu

DEPORTES

Toni Kroos habla sobre la

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”

Alcaraz y Sinner juntos en la CNN: “La palabra rivalidad se queda en la parte profesional”