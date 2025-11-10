Espana agencias

Ábalos pide que se investigue si Leire Díez maniobró para modificar su línea de defensa en beneficio del PSOE

Guardar

El exministro socialista y diputado en el Grupo Mixto José Luis Ábalos ha solicitado personarse como acusación particular en la causa contra la exmilitante del PSOE Leire Díez y que se investigue si maniobró para modificar la línea de defensa del también ex secretario de Organización del PSOE con el objetivo de que no perjudicara al partido de Pedro Sánchez.

En el escrito remitido al juzgado número 9 de la madrileña Plaza de Castilla por su procurador, se explica que Ábalos quiere personarse en la causa tras tener conocimiento por la prensa de las supuestas reuniones en las que Leire Díez habría manifestado mantener una "estrecha relación" con dirigentes políticos y tener "bajo su control y asesoramiento" la defensa de distintas personas investigadas, entre ellas la del propio exministro, "con el fin de gobernar su defensa jurídica en beneficio" del PSOE.

"En el transcurso de tales conversaciones, Doña Leire Díez habría manifestado que encabezaría una operación de inteligencia paralela, uno de cuyos elementos clave sería modificar la línea de defensa de mi representado, sometiéndola por entero a sus directrices, para así llegar a un pacto de no agresión con dicho partido", agrega.

INFLUIR EN LA DILIGENCIAS POLICIALES

En su escrito, recogido por Europa Press, el representante legal de Ábalos añade que Díez afirma tener acceso a "información reservada" procedente de la Guardia Civil y la Fiscalía, y también "capacidad de influir en el desarrollo de diligencias policiales, incluyendo escuchas e investigaciones, en relación tanto con el 'caso Koldo' como con investigaciones relacionadas con el sector de hidrocarburos, que presentaba como conectadas entre sí".

"En ese contexto, manifestaba su intención de 'reconducir la situación' de mi representado y 'evitar perjuicios' al Gobierno", recalca el escrito.

INJERENCIAS Y FILTRACIONES

Para Ábalos, la "gravedad de estas manifestaciones excede el ámbito meramente mediático", pues de ellas se desprende "la posible existencia de una red de injerencias y filtraciones orientadas a condicionar actuaciones judiciales y policiales". Eso, aduce, afecta directamente al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva del exministro y genera "una situación de posible indefensión y posible perjuicio procesal".

Por todo ello, Ábalos solicita poder personarse como acusación particular, que se acuerde la práctica de las diligencias de investigación necesarias para esclarecer las posibles injerencias descritas, y que se incorporen a la causa las informaciones periodísticas a las que hace referencia en su escrito.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Guardiola insta a Pedro Sánchez a "dejar de dar vueltas" y publicar en el BOE la prórroga de la central de Almaraz

Guardiola insta a Pedro Sánchez

PP-A expresa "respeto" por la manifestación sanitaria del domingo pero aprecia "manipulación en beneficio" de partidos

PP-A expresa "respeto" por la

Illa muestra "confianza en llegar a buen puerto" en la negociación de presupuestos y financiación

Illa muestra "confianza en llegar

De Andrés (PP) denuncia la "laxitud" en materia de memoria y los intentos de "diluir" el terrorismo de ETA

De Andrés (PP) denuncia la

El PSOE cree que Feijóo ya no tiene "líneas rojas" con Vox y "venderá lo que sea" para "aferrarse" al poder en Valencia

El PSOE cree que Feijóo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a prisión un padre

Condenado a prisión un padre por maltratar a sus hijos: al menor lo obligaba a tragarse su vómito y a su hija la encerraba en una habitación a oscuras

Camps se postula de nuevo para liderar el PP valenciano tras la dimisión de Mazón: aboga por un acuerdo con Vox que prepare el camino hacia las autonómicas de 2027

El Vaticano abre una investigación por pederastia contra el obispo de Cádiz y Ceuta por unos hechos ocurridos en los 90 cuando era cura en Madrid

La Guardia Civil identifica a una joven de 24 años desaparecida en 1995 como la víctima del “crimen de los Reyes” gracias a las nuevas técnicas de ADN

Las claves de la primera semana del juicio contra el fiscal general: una fiscalía enfrentada, el “suicidio” de González Amador y el secreto profesional de los periodistas

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 noviembre

Las hipotecas se encarecen un 63% en una década: en Madrid suben hasta un 95% y en Andalucía los préstamos rozan los 158.000 euros de media

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de noviembre

DEPORTES

Así es el acuerdo entre

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa