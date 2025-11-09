Espana agencias

El PSOE-A afea a Moreno que dé la crisis de cribados por "cerrada" y le exige que permita una comisión de investigación

Guardar

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha afeado que el presidente andaluz, Moreno Bonilla, dé la crisis de los cribados por "cerrada" mientras miles de andaluces salen a las calles "indignados con su gestión sanitaria". Por ello, Márquez ha exigido al PP que vote a favor de la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre los cribados de cáncer de mama.

Así lo ha expresado la vicesecretaria general de los socialistas andaluces desde la manifestación convocada por las Mareas Blancas en las ocho provincias andaluzas, donde Márquez ha criticado que Moreno Bonilla esté aplicando "el manual del Ventorro", que consiste en "despreciar a las víctimas, ocultar la verdad y mentirnos en nuestra cara a los andaluces y a las andaluzas".

Márquez ha contrastado la actitud de Moreno Bonilla, "encerrado con Feijóo para que los suyos le aplaudan" y recibiendo "el aplauso fácil", con la realidad de una ciudadanía "indignada" en las calles.

En este sentido, la portavoz socialista ha calificado de "insoportable" tener que escuchar a Moreno Bonilla en el congreso del PP afirmar que la "crisis está resuelta", mientras que las mujeres andaluzas "seguimos sin recibir la llamada para repetirnos las mamografías. Seguimos sin tener respuesta más de un mes después de cuántas mujeres afectadas hay, cuántas mujeres con cáncer que no lo sabían", ha criticado la dirigente socialista, advirtiendo que "no ha pasado una cosa más grave en Andalucía".

"Queremos saber la verdad y queremos una sanidad pública y de calidad", ha enfatizado Márquez, quien ha subrayado que "ya no esperamos nada de Moreno Bonilla" y que "la única manera de salvar la sanidad pública en Andalucía es echar a Moreno Bonilla del gobierno".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Garriga (Vox) ve al PP dispuesto a "poner el interés de los valencianos en el centro"

Garriga (Vox) ve al PP

Feijóo cierra el congreso como "antesala" de una victoria del PP-A que Moreno "se lleva ganando" a diario

Feijóo cierra el congreso como

Martínez (PSOE) sitúa a Mañueco como "responsable directo" de la "corrupción sistémica" en CyL con la 'trama eólica'

Martínez (PSOE) sitúa a Mañueco

Feijóo apela al voto del "desahogo" ante la corrupción y erige al PP como "único camino" hacia un cambio de gobierno

Feijóo apela al voto del

Moreno pide "dejarse la piel" para revalidar su mayoría frente a "UTE" de partidos contra su gobierno

Moreno pide "dejarse la piel"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las guerras de fronteras no

Las guerras de fronteras no están superadas en España: el Condado de Treviño que se disputan Álava y Burgos

51 denuncias por acoso sexual en las Fuerzas Armadas: la cifra, que se ha duplicado en seis años, marca un nuevo récord

Archivada la causa de la menor “vendida” por 5.000 euros y cinco botellas de whisky para casarse, porque la víctima ha negado los hechos

Qué fue del verificador internacional que supervisaba el pacto entre PSOE y Junts: un diplomático salvadoreño que intentó mantener vivo el diálogo desde Ginebra

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 9 noviembre

Tarifa de la luz en España este 10 de noviembre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 9 noviembre

Así es el fondo Apollo, que pronto será el nuevo dueño del Atlético de Madrid: gestiona recursos valorados en 900.000 millones de dólares

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 9 noviembre

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados