Torres se disculpó con Koldo por los pagos pendientes de mascarillas: "He dado el golpe preciso en la mesa"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, pidió perdón como presidente de Canarias al entonces asesor ministerial Koldo García por los pagos que se debían a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, a la vez que le prometió resolverlo: "He dado el golpe preciso en la mesa".

"Me dijeron hace una semana y media que ya te pagaban y luego rollos y rollos. Pero ya estoy en aeropuerto hacia Tfe y resolveré esto", le escribió Torres el 14 de julio de 2020 al que era asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Así consta en los mensajes, a los que ha tenido acceso Europa Press, que analizó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su informe sobre las contrataciones formalizadas por parte del Gobierno de Canarias con Soluciones de Gestión, presentado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo'.

"Y lo siento, Koldo, porque esto no es presentable", añadió Torres, después de que García le preguntara, "a nivel curiosidad", "cuál es el problema que no se puede solucionar". "Gracias, Ángel, es que ayer me montaron una que me pusieron colorado y tienen razón", añadió el asesor.

Días más tarde, el 23 de julio, el entonces presidente canario se mensajeó con Koldo para decirle que había "activado el paso último de comprobación requerido por los servicios técnico/jurídicos del departamento". "Lo tenían todo parado. Y he dado el golpe preciso en la mesa para acabar con esto", añadió.

Los investigadores sostienen en su informe que la labor de Koldo como asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes "contuvo múltiples tareas, entre las que se encontraba la consecución de contratos de material sanitario para diferentes administraciones".

Además, los agentes de la UCO hallaron un mensaje con fecha de 16 de julio que Víctor de Aldama, el considerado conseguidor de la trama de mascarillas, envió directamente a Torres y en el que le ofrece test para detectar el coronavirus.

"Soy Víctor de Air Europa, estuvimos ayer un momento por la tarde", se presentó De Aldama, que acto seguido le comentó la existencia de una empresa --sin precisar cuál-- de la que habrían hablado. "Le comento la empresa que le dije de los test nos está pidiendo cotización para traerlos a España, le digo por si quiere que le pase su teléfono y hablan con ellos, por si tiene interés en adquirirlos", dice textualmente.

La UCO constata que el mensaje fue entregado y leído ese día, en plena pandemia, y en el documento policial no queda constancia de si Torres contestó a De Aldama, según los mensajes que figuran en los anexos del informe de la Guardia Civil.

