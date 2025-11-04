Espana agencias

Tellado ve una "vergüenza" que Torres siga de ministro y dice que mintió en el Senado: "Eso tiene repercusiones penales"

El secretario general de PP, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que es una "vergüenza" que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, siga siendo ministro del Gobierno de España cuando el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge su relación "directa" con las empresas de "la trama" del 'caso Koldo'. Además, ha señalado que la Guardia Civil acredita que "mintió" en la comisión de investigación del Senado, algo que, según ha advertido, "tiene repercusiones penales".

Así se ha pronunciado el PP después de que la UCO haya señalado que Torres reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas. "Estoy encima de tu pago", le escribió a Koldo García, del que los investigadores dicen que tenía "influencia" para hacer esas peticiones.

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Tellado ha indicado que Torres no debería estar sentado en el Consejo de Ministros que se celebra este martes en Moncloa sino que debería "haber dimitido por las informaciones que ayer se conocieron tras la revelación de ese informe de la UCO".

Y si no dimite, ha proseguido, es el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el que debería cesarle porque en el informe de la UCO ha quedado "plasmada" la relación "clarísima" y "directa" que tiene Torres "intermediando por las empresas de la trama de Koldo, Ábalos y Aldama", "tratando de beneficiar a esas empresas".

Además, Tellado ha recordado que el ministro ya se sentó en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' y ha añadido que con el informe de la UCO "se ha acreditado que ha mentido y eso tiene repercusiones penales".

"Ángel Víctor Torres hoy no puede seguir siendo ministro del Gobierno de España. Es una vergüenza para España, es una vergüenza para el Partido Socialista y para el Gobierno, que desde luego lleva a la indignación generalizada en la sociedad española", ha enfatizado.

El 'número dos' del PP ha dicho que "nadie entiende este ejercicio de resistencia numantina de Pedro Sánchez" cuando "está acorralado por sus propias miserias, por la corrupción de su partido, de su Gobierno y de su familia".

DICE QUE "HAY UN GOBIERNO PODRIDO" Y PIDE ELECCIONES

Por eso, ha dicho que "debiera asumir responsabilidades" y convocar elecciones en España, de forma que los españoles pudieran pronunciarse en las urnas y "decidir libre y democráticamente si quieren que Pedro Sánchez siga siendo el presidente del gobierno de España, o quieren hacer un ejercicio de limpieza con todo esto y darle a España un gobierno honesto y honrado".

Tellado considera que la ciudadanía "le exige al Gobierno un poquito menos de corrupción" porque en España hay un Ejecutivo "podrido" que "hace mucho tiempo que debió haber pasado a la historia".

A su juicio, Pedro Sánchez "se ha atrincherado en el poder después de perder las elecciones del año 23" porque "necesitaba los resortes del Estado para defenderse de las causas judiciales que él ya sabía que le perseguían".

