El PP dice que la UCO revela que la "trama" del 'caso Koldo' se "lucró" por Torres: "O dimite ya o debe ser cesado"

El PP considera que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) revela que la "trama de comisionistas" del 'caso Koldo' se "lucró" por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Por eso, ha subrayado que debe dimitir ya o ser cesado, según ha indicado el partido en un comunicado.

Así se ha pronunciado el PP después de que la UCO haya señalado que Torres reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas. "Estoy encima de tu pago", le escribió a Koldo García, del que los investigadores dicen que tenía "influencia" para hacer esas peticiones.

El PP ha señalado que en el día en el que el Tribunal Supremo ordena el procesamiento de Koldo García se da a conocer que el ministro de Política Territorial "se dedicaba no solo a encargar material a la trama de corrupción que creció en el Gobierno del PSOE sino que se interesaba en agilizar los pagos".

"Torres no puede ser a la vez ministro de España por haber sido conseguidor de dinero para una trama corrupta. Su continuidad en el Gobierno de España es imposible después de la revelaciones efectuadas hoy por la Guardia Civil y que están en poder de la Audiencia Nacional", ha subrayado el PP.

"YA VEREMOS SI TORRES SE LUCRÓ POR LA TRAMA"

El PP ha asegurado que Rudolph era el nombre en clave del ministro para la "trama de comisionistas", que creció "bajo el paraguas del presidente del Gobierno". "La trama se lucró por Torres y ya veremos si Torres se lucró por la trama. Lo único seguro es que no tiene el nivel de decencia mínimo para ser ministro del Gobierno de España y debe caer de inmediato", ha afirmado.

Según el PP, su cese ha de producirse en la tarde de hoy y no puede llegar al Consejo de Ministros de mañana. A su entender, los que fijan "niveles de máximos para otros partidos deben respetar al menos unos niveles de ejemplaridad mínimos y el ministro de Política Territorial no los cumple".

"Cuando tu número dos del pasado es una manzana podrida, cuando tu último número dos es una manzana podrida, con tu fiscal general del Estado es una manzana podrida, con tu ministro de Política Territorial es una manzana podrida y hasta tu familia está podrida entonces el que está podrido eres tú y todo lo corrompes", ha asegurado el PP.

Según el PP, Sánchez es "culpable de tener un umbral ético en el que todo cabe" pero "los españoles no merecen tener un ministro como Ángel Víctor Torres". Por eso, ha insistido en que Torres debe dimitir o ser cesado.