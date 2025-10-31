La Cultural y el Mirandés, un derbi autonómico de urgencias para escapar del descenso

León/Miranda de Ebro (Burgos), 31 oct (EFE).- La Cultural Leonesa recibe al Mirandés en un duelo de necesidades, con los locales buscando su primera victoria en el Reino de León y los visitantes intentando revertir la dinámica de las últimas jornadas, recuperando su versión solvente a domicilio donde han logrado -salvo uno- la totalidad de puntos.

Los dos equipos llegan tras sus respectivas clasificaciones coperas, la Cultural en tierras cántabras ante el Tropezón (1-3) y el equipo jabato, tras superar en la tanda de penaltis a otro equipo leonés, el Atlético Astorga, con el que igualó, tras prórroga, 1-1 y que le plantó cara en todo momento.

Para el compromiso el equipo culturalista llega con la duda de si el técnico, José Ángel 'Cuco' Ziganda mantendrá el dibujo táctico de las últimas jornadas con Manu Justo como jugador más adelantado o de si le da este papel a un Rubén Sobrino llevado a la banda, con lo que ha perdido presencia ofensiva.

Una de las asignaturas culturalistas ante sus aficionados es, sin duda, el apartado realizador después de haber anotado tan solo un gol en el Reino en todos los encuentros disputados, precisamente Justo en la derrota ante el Castellón (1-3).

Las únicas ausencias serán el lesionado Eneko Satrústegui, que sigue un nuevo tratamiento para su lesión de rodilla, y el extremo Rafa Tresaco, que ya participa en las sesiones preparatorias con el equipo, pero al que se le dará aún un periodo de adaptación al ritmo competitivo.

En el caso del Mirandés, penúltimo en puestos de descenso, intentará hacer valer sus mejores prestaciones fuera de casa, donde ha sumado sus dos victorias y dos empates, que como local, ya que junto al que será su rival y el Zaragoza son los tres únicos conjuntos que no han sido capaces de ganar esta temporada en sus respectivos feudos.

El equipo jabato, consciente de que su fortaleza a domicilio ha sido su mejor arma hasta el momento, quiere dar continuidad a esa fiabilidad lejos de casa y "competirlo con carácter, pero también con cabeza", ha afirmado el técnico durante la previa.

Con ambos conjuntos necesitados y sin victorias como locales, el choque en el Reino de León se presenta como una batalla por la confianza.

Alineación probable:

Cultural Leonesa: Badía; Iván Calero, Rodri, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Bicho; Chacón, Manu Justo, Pibe; y Sobrino.

Mirandés: Nikic; Hugo Novoa, Íker Córdoba, Martín Pascual, Postigo, Pablo Pérez; Álex Cardero, Thiago Helguera, Bauzá; Carlos Fernández y Petit.

Árbitro: José Antonio Sánchez (colegio andaluz)

Estadio: Reino de León

Hora: 16:15 horas. EFE

