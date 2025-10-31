La Audiencia avala analizar llamadas de la asesora de Begoña Gómez salvo las de Air Europa

Madrid, 31 oct (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado que el juez Juan Carlos Peinado analice numerosas llamadas de la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, salvo en el caso de los contactos que relacionados con Air Europa y el África Center, como ya determinó en resoluciones anteriores.

En un auto dictado el pasado 20 de octubre, la Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso interpuesto por ésta, al que se adhirieron la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y la Fiscalía, contra una providencia dictada en enero de 2025 por el magistrado que investiga a Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, por varios delitos.

Todos ellos argumentaban que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid había obtenido el número móvil profesional de la asesora durante la declaración de esta como testigo, que después fue invalidada por la Audiencia Provincial, y por tanto, cuando estaba obligada a decir la verdad.

Sin embargo, aunque la Audiencia Provincial considera inviable utilizar los datos aportados en la testifical, dando solo validez a su declaración como investigada, sostiene que la información sobre su número móvil oficial podría obtenerse en cualquier momento con un oficio y por ello no considera que deba declararse la nulidad de ese dato.

Así, la Sala valida que se analicen las llamadas de la asesora de Begoña Gómez desde su contratación hasta el día de hoy, pero indica que "habrá de limitarse la información obtenida a lo que es objeto de esta instrucción" excluyendo lo relativo a Globlia-Air Europa y al África Center, como ya delimitó en resoluciones anteriores.

En cambio, el juez y por tanto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que se ha encargado un informe, podrán obtener y analizar el registro de llamadas realizadas y recibidas por Cristina Álvarez con la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Barrabés y su grupo.

También las referidas al Instituto Empresa, Indra, Google, Manpower, Arsys Internet, Telefónica, La Caixa, Reale o cualquier entidad o mercantil que patrocinara los másteres o la cátedra de Begoña Gómez.

En su resolución la Audiencia avala también los argumentos por los que consideró que Cristina Álvarez debe estar investigada en la causa.

Estas pesquisas forman parte de la línea de investigación de Peinado en la que busca esclarecer si la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, pagada con fondos públicos, se excedió en su cargo y la asistió en "actuaciones del exclusivo interés personal" de Begoña Gómez.

Peinado abrió una pieza separada sobre un presunto delito de malversación, por el que investiga a Begoña Gómez y a su asesora, aunque la Audiencia Provincial le corrigió y le dijo que no podía investigar ese extremo por separado. EFE