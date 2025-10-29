Rufián, sobre las declaraciones del rey Juan Carlos: "Que devuelva lo robado y se vaya al asilo"

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha declinado comentar las revelaciones del rey Juan Carlos en una entrevista al diario francés 'Le Figaro' sobre sus memorias y se ha limitado a pedirle que "devuelva lo robado y se vaya a un asilo".
A su llegada al Pleno del Congreso, Rufián ha sido preguntado por las palabras del rey emérito acerca de que siente desarraigo en Abu Dabi y que se fue de España para ayudar a su hijo, el rey Felipe VI.
"Que devuelva lo robado y que se vaya en asilo", ha espetado el diputado independentista antes de entrar en el hemiciclo.
