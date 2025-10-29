Espana agencias

Rufián, sobre las declaraciones del rey Juan Carlos: "Que devuelva lo robado y se vaya al asilo"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha declinado comentar las revelaciones del rey Juan Carlos en una entrevista al diario francés 'Le Figaro' sobre sus memorias y se ha limitado a pedirle que "devuelva lo robado y se vaya a un asilo".

A su llegada al Pleno del Congreso, Rufián ha sido preguntado por las palabras del rey emérito acerca de que siente desarraigo en Abu Dabi y que se fue de España para ayudar a su hijo, el rey Felipe VI.

"Que devuelva lo robado y que se vaya en asilo", ha espetado el diputado independentista antes de entrar en el hemiciclo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ERC augura que Sánchez saldrá "a hombros" tras su comparecencia en el Senado porque los senadores del PP son "malos"

ERC augura que Sánchez saldrá

Podemos avisa a Sánchez que su inacción en vivienda alimenta a la "ultraderecha" y dará la Moncloa a PP y Vox

Podemos avisa a Sánchez que

Feijóo, a Sánchez: "Volverá a mentir este jueves en el Senado porque si dice la verdad, acabará con usted"

Feijóo, a Sánchez: "Volverá a

Gobierno Vasco: Sánchez tiene "la oportunidad" de ser "el presidente que cumplió el Estatuto de Gernika"

La consejera de Gobernanza vasca, Maria Ubarretxena, expresó confianza en que el Ejecutivo alcance un pacto antes de fin de año para transferir competencias pendientes, incluyendo la gestión del Puerto de Pasaia, y renovar el marco estatutario vasco

Gobierno Vasco: Sánchez tiene "la

Rufián (ERC) tacha a Mazón de "psicópata" por asistir al funeral de Estado de las víctimas de la dana

Rufián (ERC) tacha a Mazón
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez evita la pregunta de

Sánchez evita la pregunta de Feijóo sobre su interrogatorio en el Senado y se escuda en la DANA: “Hoy no es el día”

Procedente el despido de un trabajador de Carrefour pillado en su tiempo de descanso saliendo con una ensalada de pasta y unas costillas que no pagó

“Todo el mundo habla de los coches chinos, pero pocos conocen esas marcas”: un experto da las claves que debes saber

Un juzgado de Málaga anula el despido del presidente del sindicato CGT en la empresa Plásticos IMA por ser “una represalia por participar en la huelga”

La DGT establece nuevas restricciones para conductores mayores de 65 años

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

El PIB pierde impulso: crece solo un 0,6% durante los meses de verano y confirma la desaceleración económica

Andrés Millán, abogado, sobre las hipotecas: “Con este consejo te ahorrarás miles de euros”

Andrés Millán, abogado: “Aunque te suban la nómina, tu poder adquisitivo sigue igual o peor”

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 29 de octubre

DEPORTES

Jannik Sinner se resigna a

Jannik Sinner se resigna a acabar el año por detrás de Carlos Alcaraz y da por perdida la corona de número uno: “Me parece imposible”

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”

Aston Martin apunta alto con los objetivos para las próximas temporadas: “Ganar varios campeonatos consecutivos”

Un exjugador del Real Madrid defiende a Vinicius tras su enfado durante el Clásico: “No hay que tomárselo tan en serio”