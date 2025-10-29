Leire Díez descarta proporcionar al Senado el pendrive que entregó al PSOE alegando que es un "trabajo periodístico"

La exmilitante socialista Leire Díez se ha opuesto a proporcionar a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' el pendrive que está investigando la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras entregarlo ella misma el pasado junio al PSOE y que el partido derivó a la Fiscalía General del Estado, alegando que es un trabajo periodístico y facilitarlo supondría revelar fuentes y contenidos no publicados.

Así consta en la respuesta por escrito que ha dado la exmilitante socialista a la comisión de investigación del Senado, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que el PP hiciera uso de su mayoría en la Cámara Alta para solicitar a Leire Díez este pendrive que está bajo investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Por ello, Leire Díez recuerda que el dispositivo está en manos de la Justicia y, en base a esto, se opone a entregar copia alguna de su "trabajo periodístico" porque implicaría revelar fuentes, contenidos no publicados, materiales de trabajo, metadatos, comunicaciones privadas, agendas, dispositivos o soportes periodísticos.

En este contexto, la exmilitante socialista ha solicitado amparo de su secreto profesional periodístico, haciendo valer su "derecho al secreto profesional": "No procede la entrega de materiales periodísticos ni la revelación directa o indirecta de fuentes".