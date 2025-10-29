Juan Carlos I regresa el 5 de noviembre a Sanxenxo, coincidiendo con la publicación de sus memorias en Francia

La publicación en Francia del libro de memorias titulado 'Reconciliación', donde se abordan aspectos personales de Juan Carlos I, coincide en fechas con la nueva estancia del ex jefe del Estado en Galicia, según información obtenida por Europa Press. Juan Carlos I tiene planeado regresar el próximo miércoles 5 de noviembre a la localidad pontevedresa de Sanxenxo, sumando otra visita a la región tras su reciente viaje a Estados Unidos, como publicó Europa Press. El motivo de esta nueva visita responde, según fuentes cercanas al entorno del rey emérito citadas por la agencia, a su interés constante por las actividades náuticas que se celebran en Sanxenxo.

Europa Press detalló que la presencia del ex monarca se enmarca en la competición de regatas programada en Sanxenxo para los días 8 y 9 de noviembre, siempre condicionada a la evolución de las condiciones meteorológicas. Está previsto que Juan Carlos I participe en la prueba, actividad que ya se ha convertido en uno de los principales motivos de sus repetidas estancias en Galicia a lo largo del año. La cita náutica prevista para octubre debió suspenderse debido a la meteorología, lo que motivó este nuevo desplazamiento para el mes de noviembre, informó Europa Press.

De acuerdo con el mismo medio, esta será la sexta ocasión en la que Juan Carlos I visita Galicia durante el año en curso. A su regreso del campeonato mundial de la clase 6 Metros en Oyster Bay, Nueva York, celebrado en septiembre, el rey emérito ya había pasado unos días en Sanxenxo, manteniendo así su vínculo con el ámbito náutico local. Las estancias del monarca en Sanxenxo han estado marcadas por la regularidad desde su salida de la vida institucional, reportó Europa Press.

El regreso de Juan Carlos I a Sanxenxo se produce en paralelo con el lanzamiento internacional de sus memorias, cuya edición en Francia ha generado expectación por los posibles avances sobre asuntos de su vida personal, añadió Europa Press. El título de la obra, 'Reconciliación', sugiere una aproximación autobiográfica en la que el ex jefe del Estado repasa acontecimientos relevantes de su trayectoria. La sincronización de la publicación y el viaje a Galicia acentúa la atención mediática en torno a su figura y sus actividades más recientes.

Las fuentes consultadas por Europa Press subrayaron que la regata constituye el principal motivo de la visita a Galicia. La competición, según la agenda de los organizadores, depende de que las condiciones meteorológicas sean favorables para su desarrollo durante el segundo fin de semana de noviembre. La persistencia de Juan Carlos I en participar en estos eventos deportivos tras su regreso de Oyster Bay reafirma su pasión por la navegación y el ambiente deportivo local, de acuerdo con el recuento publicado por Europa Press.

El ciclo de visitas que Juan Carlos I ha realizado este año a Sanxenxo coincide con distintos momentos de relevancia pública, tanto en el plano deportivo como en el personal. Europa Press contextualizó que la estancia que ahora prepara el exmonarca se encuadra frente a la cancelación que impidió celebrar la regata en octubre, cuando las previsiones meteorológicas exigieron reprogramar el evento. Con esta nueva cita, el padre de Felipe VI retoma su habitual presencia en la comunidad gallega y su participación en la vida social ligada al deporte náutico.