Espana agencias

Clavijo remarca que "nadie" puede dudar de la solidaridad de Canarias y se evalúa un posible daño turístico

Guardar
Google icon
Imagen ULYL6YFGZVCLHL5G65MPMSL4NM

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha apuntado este viernes que "nadie" puede dudar de la solidaridad del archipiélago a raíz de las dudas y dificultadas relacionadas con la evacuación del crucero MV Hondius, con un brote de hantavirus a bordo, y que finalizó el pasado lunes en el puerto de Granadilla.

En declaraciones a los periodistas ha dicho también que aún no se sabe "si ha habido daño o no" a la marca como destino turístico, opción en la que ya trabaja el servicio de estudios de la Consejería de Turismo.

PUBLICIDAD

Clavijo ha precisado que "Canarias dijo garantía, seguridad para la gente de Canarias", por lo que ha insistido en que no se puede "poner en duda la solidaridad y el compromiso del pueblo canario" tras la acogida y atención que ha brindado a las personas migrantes.

Según el presidente, "el pueblo canario tiene derecho a pedir las garantías para proteger a su población, porque ser solidario no significa a cambio de desproteger a tu población y ponerla en riesgo, con lo cual yo creo que eso ha sido entendido por la población en general".

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Consumo estudia que se indiquen en las etiquetas los alimentos "sin fuentes de fructosa"

Infobae

El PP pide mantener la rebaja del IVA de la luz al 10 % en vez de subirlo con "el calor"

Infobae

Una culebra invasora que ocupa el 90 % de Ibiza amenaza con extinguir la lagartija pitiusa

Infobae

Sanidad estudia la situación de 30.000 médicos extracomunitarios homologados

Infobae

Los padres de Sandra Peña recurrirán el archivo de la causa contra el colegio: "Nos hunde"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo el 15M acabó con la política que conocimos: 15 años del fin del bipartidismo PSOE-PP

Cómo el 15M acabó con la política que conocimos: 15 años del fin del bipartidismo PSOE-PP

15 años del 15M: del hartazgo político, el paro y la crisis de la vivienda a la actualidad

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

DEPORTES

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo

Calor extremo, riesgos de golpes de calor y pausas “demasiado cortas”: expertos en salud alertan a la FIFA sobre el Mundial 2026