Espana agencias

Montero promete a rectores un "nuevo modelo" que dé "más financiación y autonomía real" a universidades andaluzas

Guardar
Google icon
Imagen CHFXYSCW6ZBVPLDHVPKEQGCG6M

La candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha mantenido un encuentro con rectores de las universidades andaluzas en el que ha defendido la "urgencia", a su juicio, de "impulsar un cambio del modelo estancado" con el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) hacia "un sistema público fuerte, con financiación suficiente, gobiernos democráticos y con autonomía real para planificar su futuro".

En dependencias del Rectorado de la Universidad de Sevilla, María Jesús Montero ha analizado la actual situación del sistema universitario andaluz con la rectora y rectores andaluces integrados en la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), con su presidente y rector de la Pablo de Olavide de Sevilla, Francisco Oliva Blázquez, al frente, según ha informado el PSOE-A en una nota este viernes.

PUBLICIDAD

De esta manera, han participado también la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, y los rectores de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo; de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell Serrano; de la Universidad de Huelva, José Rodríguez; de la Universidad de Almería, José Joaquín Céspedes, y la Universidad Internacional de Andalucía, José Ignacio García Pérez.

La líder socialista andaluza ha compartido con los asistentes la "preocupación por la tensión acumulada en el sistema universitario público andaluz tras años de gobierno" de Juanma Moreno "con infrafinanciación estructural, conflictividad por el impacto de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) del PP y alarma ante la expansión descontrolada en la comunidad de empresas privadas de estudios superiores".

PUBLICIDAD

Montero ha considerado que el acuerdo sobre financiación alcanzado en abril pasado en el Consejo Andaluz de Universidades representa "un alivio parcial, pero es insuficiente para el sostenimiento con garantías de las universidades públicas", por lo que, en su opinión, "resulta imprescindible el cumplimiento íntegro del modelo de financiación y el abono de cantidades pendientes, 39 millones de euros de 2025 más las cantidades derivadas de las auditorías de personal".

"DEROGACIÓN" DE LA LUPA Y NUEVA LEY ANDALUZA

En respuesta a estas demandas, María Jesús Montero se ha comprometido a "derogar" la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) y "aprobar una nueva ley de Universidades Públicas consensuada con rectores, comunidad universitaria y agentes sociales, que blinde la autonomía universitaria y la financiación mediante la cláusula de salvaguarda".

El objetivo, según ha defendido la líder socialista, es "consolidar derechos del alumnado y frenar el debilitamiento de la universidad pública en favor de intereses privados".

La candidata socialista se ha comprometido además a que, si llega a ser presidenta de la Junta, "impulsará un Pacto Andaluz por la Universidad Pública y la Ciencia, con planificación plurianual y financiación vinculada a la calidad docente, la investigación, la transferencia de conocimiento y la equidad territorial".

El compromiso socialista, según ha subrayado Montero, es "garantizar el cumplimiento íntegro del modelo de financiación vigente y trabajar en la aprobación de un nuevo modelo que blinde recursos suficientes, estables y transparentes hasta alcanzar, como mínimo, el 2% del PIB andaluz".

Con esta meta, Montero ha apostado por "la aprobación de un Plan Extraordinario de Reposición de Recursos Universitarios, que devuelva íntegramente los 135 millones detraídos de los remanentes de tesorería y permita que los remanentes no afectados puedan reinvertirse en investigación, personal e infraestructuras".

Esta medida, según ha continuado, se complementaría con "un plan extraordinario de inversiones en infraestructuras universitarias públicas que acabe con el déficit acumulado y un programa plurianual ordinario que asegure modernización, mantenimiento y planificación sostenida de las instituciones académicas andaluzas".

Al mismo tiempo, la líder socialista andaluza ha planteado "una moratoria temporal para la creación de nuevas universidades privadas en esta tierra, con el fin de ordenar el sistema y evaluar su impacto sobre la igualdad y la calidad académica".

La idea, según han explicado desde la candidatura de Montero, es "elaborar un Plan Estratégico del Sistema Universitario Andaluz que defina la oferta de titulaciones, la complementariedad entre universidades y las necesidades reales del desarrollo de Andalucía, con especial vigilancia a enseñanzas superiores completamente 'online' para evitar baja exigencia académica y proteger el prestigio del sistema".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Consumo estudia que se indiquen en las etiquetas los alimentos "sin fuentes de fructosa"

Infobae

El PP pide mantener la rebaja del IVA de la luz al 10 % en vez de subirlo con "el calor"

Infobae

Una culebra invasora que ocupa el 90 % de Ibiza amenaza con extinguir la lagartija pitiusa

Infobae

Sanidad estudia la situación de 30.000 médicos extracomunitarios homologados

Infobae

Los padres de Sandra Peña recurrirán el archivo de la causa contra el colegio: "Nos hunde"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo el 15M acabó con la política que conocimos: 15 años del fin del bipartidismo PSOE-PP

Cómo el 15M acabó con la política que conocimos: 15 años del fin del bipartidismo PSOE-PP

15 años del 15M: del hartazgo político, el paro y la crisis de la vivienda a la actualidad

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

DEPORTES

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo

Calor extremo, riesgos de golpes de calor y pausas “demasiado cortas”: expertos en salud alertan a la FIFA sobre el Mundial 2026