Montero promete a rectores un "nuevo modelo" que dé "más financiación y autonomía real" a universidades andaluzas

La candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha mantenido un encuentro con rectores de las universidades andaluzas en el que ha defendido la "urgencia", a su juicio, de "impulsar un cambio del modelo estancado" con el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) hacia "un sistema público fuerte, con financiación suficiente, gobiernos democráticos y con autonomía real para planificar su futuro".

En dependencias del Rectorado de la Universidad de Sevilla, María Jesús Montero ha analizado la actual situación del sistema universitario andaluz con la rectora y rectores andaluces integrados en la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), con su presidente y rector de la Pablo de Olavide de Sevilla, Francisco Oliva Blázquez, al frente, según ha informado el PSOE-A en una nota este viernes.

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De esta manera, han participado también la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, y los rectores de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo; de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell Serrano; de la Universidad de Huelva, José Rodríguez; de la Universidad de Almería, José Joaquín Céspedes, y la Universidad Internacional de Andalucía, José Ignacio García Pérez.

La líder socialista andaluza ha compartido con los asistentes la "preocupación por la tensión acumulada en el sistema universitario público andaluz tras años de gobierno" de Juanma Moreno "con infrafinanciación estructural, conflictividad por el impacto de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) del PP y alarma ante la expansión descontrolada en la comunidad de empresas privadas de estudios superiores".

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Montero ha considerado que el acuerdo sobre financiación alcanzado en abril pasado en el Consejo Andaluz de Universidades representa "un alivio parcial, pero es insuficiente para el sostenimiento con garantías de las universidades públicas", por lo que, en su opinión, "resulta imprescindible el cumplimiento íntegro del modelo de financiación y el abono de cantidades pendientes, 39 millones de euros de 2025 más las cantidades derivadas de las auditorías de personal".

"DEROGACIÓN" DE LA LUPA Y NUEVA LEY ANDALUZA

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En respuesta a estas demandas, María Jesús Montero se ha comprometido a "derogar" la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) y "aprobar una nueva ley de Universidades Públicas consensuada con rectores, comunidad universitaria y agentes sociales, que blinde la autonomía universitaria y la financiación mediante la cláusula de salvaguarda".

El objetivo, según ha defendido la líder socialista, es "consolidar derechos del alumnado y frenar el debilitamiento de la universidad pública en favor de intereses privados".

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La candidata socialista se ha comprometido además a que, si llega a ser presidenta de la Junta, "impulsará un Pacto Andaluz por la Universidad Pública y la Ciencia, con planificación plurianual y financiación vinculada a la calidad docente, la investigación, la transferencia de conocimiento y la equidad territorial".

El compromiso socialista, según ha subrayado Montero, es "garantizar el cumplimiento íntegro del modelo de financiación vigente y trabajar en la aprobación de un nuevo modelo que blinde recursos suficientes, estables y transparentes hasta alcanzar, como mínimo, el 2% del PIB andaluz".

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Con esta meta, Montero ha apostado por "la aprobación de un Plan Extraordinario de Reposición de Recursos Universitarios, que devuelva íntegramente los 135 millones detraídos de los remanentes de tesorería y permita que los remanentes no afectados puedan reinvertirse en investigación, personal e infraestructuras".

Esta medida, según ha continuado, se complementaría con "un plan extraordinario de inversiones en infraestructuras universitarias públicas que acabe con el déficit acumulado y un programa plurianual ordinario que asegure modernización, mantenimiento y planificación sostenida de las instituciones académicas andaluzas".

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Al mismo tiempo, la líder socialista andaluza ha planteado "una moratoria temporal para la creación de nuevas universidades privadas en esta tierra, con el fin de ordenar el sistema y evaluar su impacto sobre la igualdad y la calidad académica".

La idea, según han explicado desde la candidatura de Montero, es "elaborar un Plan Estratégico del Sistema Universitario Andaluz que defina la oferta de titulaciones, la complementariedad entre universidades y las necesidades reales del desarrollo de Andalucía, con especial vigilancia a enseñanzas superiores completamente 'online' para evitar baja exigencia académica y proteger el prestigio del sistema".

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