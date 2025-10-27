Espana agencias

El Congreso inaugura hoy una exposición fotográfica por el primer aniversario de la dana

Por Newsroom Infobae

La presidenta del Congreso, la socialista Fracina Armengol, inaugurará este lunes en el Congreso una exposición fotográfica con motivo del primer aniversario de la dana que asoló parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 y que dejó más de 220 víctimas.

La inauguración de la exposición, titulada 'Un año de la DANA', tendrá lugar a las 17.00 horas en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja y comenzará con el saludo de la presidenta del Congreso al director de la Unió de Periodistes Valencians, Vicent Marco, y al jurado que ha realizado la selección de las fotografías expuestas. Posteriormente, Marco y Armengol pronunciarán unas palabras a los asistentes.

Al término, se realizará la primera visita a la exposición, que se ubicará en el Vestíbulo de la Reina, con la que tanto el Congreso como los periodistas y fotoperiodistas valencianos que cubrieron esos sucesos recordarán a las víctimas y a las personas afectadas por la catástrofe natural, y pondrán en valor al pueblo valenciano, por su resiliencia y solidaridad.

MUESTRA ITINERANTE

Se trata de una muestra de fotoperiodismo con imágenes tomadas en los días posteriores a la catástrofe en las zonas afectadas y, en este caso, el Congreso actúa de anfitrión, pues la exposición ha sido comisionada por la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos y la Unió de Periodistes Valencians. La exposición se trasladará después a otras instituciones aunque el calendario está aún por concretar, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

La muestra se inaugurará dos días antes del primer aniversario de aquel fatídico 29 de octubre aunque la dana estará presente en los próximos días y semanas en el Congreso. La misma jornada del aniversario, el miércoles, el PP y Sumar llevarán esta catástrofe a la sesión de control al Gobierno, con preguntas a las vicepresidentas segunda y tercera.

Así, la secretaria general del PP en el Congreso, Macarena Montesinos, interrogará a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, si considera que "ha hecho todo lo posible por los afectados por la dana".

LAS VÍCTIMAS, LAS PRIMERAS EN COMPARECER EN EL CONGRESO

Por su parte, el diputado de Sumar Nahuel González dirigirá a su líder y vicepresidenta segunda del Gobierno una pregunta 'florero' para que se luzca dando cuenta de las medidas que ha puesto en marcha el Ministerio de Trabajo y Economía Social para evitar que, en situaciones como la gestión de la dana, las empresas obliguen a sus trabajadores a acudir a sus puestos poniendo en riesgo su seguridad y su vida.

Precisamente esta semana, la comisión del Congreso que investigará la dana diseñó su plan de trabajo, y la primera semana de octubre ya está previsto que desfilen por este órgano un total de 13 representantes de las víctimas. Por la comisión también pasará el presidente valenciano, Carlos Mazón.

