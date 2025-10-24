Espana agencias

IA en hoteles, experiencias inmersivas y cruceros sostenibles, galardonados en el TIS

Por Newsroom Infobae

Sevilla, 24 oct (EFECOM).- Seis proyectos impulsados por distintas empresas e instituciones relacionados con la Inteligencia Artificial (IA) aplicada en los hoteles, experiencias inmersivas para turistas y cruceros sostenibles han sido reconocidos en esta sexta edición del Tourism Innovation Summit (TIS), que concluye este viernes en Sevilla.

Esta feria de innovación en el turismo ha acogido los Tourism Innovation Awards 2025, unos galardones que premian las iniciativas y proyectos más destacados en innovación, digitalización y sostenibilidad dentro del sector turístico, ha informado la organización en un comunicado.

En esta edición, a la que han optado 265 candidaturas, han cobrado especial relevancia las soluciones orientadas a mejorar la experiencia del usuario, así como las tecnologías avanzadas que están transformando el panorama actual del turismo.

El Premio Vueling al Mejor Nuevo Modelo de Negocio Travel Tech ha distinguido a TripResale, una compañía que crea un mercado seguro para revender reservas no reembolsables, reduciendo las pérdidas y ofreciendo flexibilidad a los viajeros y hoteles.

También ha resultado ganador el Ayuntamiento de Málaga por su proyecto ‘Málaga Loves’, que ha recibido el Premio Mabrian a la Mejor Innovación Martech por implementar arte urbano de alto nivel que fomenta el orgullo cívico y convierte los espacios en iconos culturales permanentes.

A su vez, Radisson Hotel Group también ha sido galardonada con el Premio Newhotel a la Excelencia en IA e Innovación Digital, por su apuesta por usar esta tecnología para personalizar las experiencias de los huéspedes y optimizar los procesos a través de la búsqueda inteligente, la traducción y los flujos de trabajo de.

Inside your Movie se ha alzado con el Premio Adestic a la Excelencia en la Experiencia del Cliente por una solución que crea películas personalizadas al estilo de Hollywood, ofreciendo a sus usuarios experiencias inmersivas y personalizadas.

Por su parte, United Waterways se ha llevado el Premio Septeo al Mejor Liderazgo Sostenible por un configurador de cruceros fluviales que permite a las empresas diseñar embarcaciones flexibles, innovadoras y ambientalmente responsables.

El galardón Cadena SER a la Excelencia en Diversidad e Inclusión ha recaído en TUR4all, agencia de viajes de la entidad Impulsa Igualdad, por ofrecer experiencias de viaje accesibles e inclusivas mientras reinvierte las ganancias en programas que promueven la autonomía y la participación social. EFECOM

