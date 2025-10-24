Espana agencias

FMI eleva al 1,1 % su previsión de crecimiento de Japón en 2025 gracias al consumo privado

Por Newsroom Infobae

Guardar

(Actualiza con la comparación con las previsiones de julio)

Tokio, 24 oct (EFECOM).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía japonesa crecerá un 1,1 % en 2025, 0,4 puntos porcentuales por encima del pronóstico de julio y medio punto porcentual más de lo proyectado en abril, impulsada por los buenos datos de consumo e inversión.

"Se proyecta que el crecimiento de Japón subirá a un 1,1 % en 2025, desde un 0,1 % en 2024, lo que refleja un consumo privado e inversiones fuertes; el reciente aumento en el crecimiento real de los salarios apoyará el consumo en la segunda mitad del año", dijo el FMI en su último informe de perspectivas económicas para Asia-Pacífico, presentado este viernes en Hong Kong.

Se espera que el crecimiento de la economía japonesa, sin embargo, se modere hasta un 0,6 % en 2026, en línea con el resto de la región, que sufrirá una desaceleración por el impacto de los aranceles estadounidenses y el aumento de las tensiones comerciales.

Mientras, el organismo calcula que la inflación japonesa continuará en niveles elevados (un 3,3 % en 2025), aunque se reducirá al 2,1 % en 2026, en línea con el objetivo del Banco de Japón (BoJ) de mantener la subida de precios en el 2 %.

"En Japón, la normalización gradual de la política monetaria puede apoyar la convergencia de la inflación hacia el objetivo del 2 %", apuntó el Fondo, siempre y cuando se materialicen el resto de sus previsiones económicas.

El índice de precios al consumidor (IPC) de Japón subió un 2,9 % interanual en septiembre, por encima del objetivo del 2 % del banco central, debido al encarecimiento de los alimentos básicos y la energía, informó este viernes el Gobierno nipón.

El dato llega tres días después de que la conservadora Sanae Takaichi fuera nombrada primera ministra, tras recibir la aprobación del Parlamento, y a pocos días de la reunión de octubre del BoJ sobre política monetaria.

Takaichi se ha mostrado crítica con las subidas de tipos de interés del Banco de Japón, que el pasado enero los elevó un 0,5 %, en la tercera subida en un año, poniendo fin a más de una década de tasas ultrabajas con las que el banco central trató de sacar al país de su largo ciclo deflacionario. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Atlético Mineiro y Lanús sacan una pequeña luz de ventaja en su camino a la final

Infobae

Lavreysen se corona campeón mundial de keirin y Quintero queda fuera del podio por caída

Infobae

2-2. Lanús dilapida una ventaja de dos goles y todo queda en tablas

Infobae

Mazón muestra su "respeto permanente" a la justicia tras la citación para que Maribel Vilaplana declare como testigo

Mazón muestra su "respeto permanente"

Ábalos pide al Supremo que expulse a PP, Vox y Iustitia Europa del 'caso Koldo'

Ábalos pide al Supremo que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan al presidente de Sidenor

Investigan al presidente de Sidenor por la venta de acero a una empresa de armas de Israel

La Fiscalía investiga una supuesta manipulación en los historiales médicos tras los fallos del cribado en Andalucía

Así funcionan los VIDOC, el vehículo de la Policía Nacional en el que puedes renovar el DNI

De los Eurofighter a los F-18: todos los aviones del Ejército del Aire y otros países desplegados en Canarias para el ejercicio ‘Ocean Sky’

Un hombre declara lesiones graves tras un accidente de tráfico en A Coruña, pero la Justicia desestima su reclamación y concluye que no están relacionadas con el siniestro

ECONOMÍA

Descubre gratis cuánto vale tu

Descubre gratis cuánto vale tu casa: el nuevo portal del Notariado revela el precio real de mercado de las viviendas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1 de este 24 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 24 de octubre

El mercado laboral bate récords con más de 22 millones de ocupados en el tercer trimestre, pero la tasa de paro aumenta hasta el 10,45%

DEPORTES

Lamine Yamal calienta el Clásico

Lamine Yamal calienta el Clásico entre Real Madrid y Barcelona: “Roban, se quejan...”

El Gobierno de Navarra, obligado a permitir la participación de Israel en el campeonato internacional de Trampolín ante las posibles sanciones

Previa de LaLiga: Real Sociedad vs Sevilla

La ATP abre las puertas del circuito de tenis a Arabia Saudí con un Masters 1000: el torneo comenzará a disputarse en 2028

Las otras dos ocasiones en las que el Tour de Francia empezó su recorrido en España