Espana agencias

Mazón muestra su "respeto permanente" a la justicia tras la citación para que Maribel Vilaplana declare como testigo

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mostrado "respeto permanente" a la justicia después de que la Audiencia Provincial de Valencia haya ordenado que declare como testigo en la causa de la dana la periodista Maribel Vilaplana, que comió con él en un restaurante el 29 de octubre de 2024, día de la catástrofe que provocó 229 fallecidos.

Así lo ha trasladado a los periodistas en el receso de un acto en el Palau de la Generalitat, preguntado por su valoración de la citación de Vilaplana, por si le preocupa y por si acudirá voluntariamente a declarar como testigo en el proceso como le ha instado de forma reiterada la jueza de Catarroja encargada de la causa.

Cuestionado por la decisión de la Audiencia, Mazón ha contestado: "Ya sabéis que nosotros no solemos hacer valoraciones, no lo hacemos nunca, de las resoluciones judiciales. Estamos convencidos, lo hemos estado siempre y lo seguiremos estando, de que es la mejor manera de respetar el proceso".

"Es una invariable que este gobierno sí que tiene, y la mejor manera de respetar el proceso es no hacer valoraciones --ha abundado--. No lo hacemos nunca y vamos a seguir sin hacerlo con total respeto como siempre".

Preguntado por si le preocupa la declaración de Vilaplana, ha reiterado que "nunca" valora las decisiones judiciales: "Lo que es importante es respetar los procesos y por eso no hacemos esas valoraciones".

Dicho esto, el jefe del Consell ha señalado que "otras administraciones no han optado por esta decisión". "Nosotros sí, respeto permanente, en cualquier caso", ha recalcado.

Además de ordenar la declaración de Vilaplana, la Audiencia ha coincidido con la jueza instructora en que el presidente de la Generalitat valenciana, por su condición de aforado, "queda fuera del ámbito subjetivo de la investigación que dirige", pero ha matizado que ello "no obsta para que deban practicarse diligencias que resulten pertinentes y de utilidad a la investigación".

"De momento, procede avanzar en la investigación (...) y solo en el caso de que la juez de instrucción detectara la concurrencia de indicios reforzados, fundados, de criminalidad contra el 'president' y, elevada la exposición razonada, el TSJCV compartiera la valoración de la juez, cabría extender el ámbito subjetivo de la investigación al mismo y sería Tribunal Superior el órgano competente para ello", ha agregado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ábalos pide al Supremo que expulse a PP, Vox y Iustitia Europa del 'caso Koldo'

Ábalos pide al Supremo que

Confirman el internamiento cerrado de 6 años para un menor por abusos sexuales a sus dos primas

Infobae

Marlaska comunicó en septiembre al Govern de Marga Prohens que Frontex vigila el mar balear desde febrero

Marlaska comunicó en septiembre al

Óscar López asegura que el PP está "borracho de poder" en Madrid y cree que en la capital hay "una mayoría progresista"

Óscar López asegura que el

Piden 60 años de cárcel para los cuatro patrones de un cayuco en Santa Cruz en el que falleció una veintena de migrantes

Piden 60 años de cárcel
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La familia de Antonio Tejero

La familia de Antonio Tejero desmiente su muerte: “Estoy ahora mismo de su mano. Rezamos”

Condenado a cinco años de prisión un abuelo por abusar sexualmente de su nieta de nueve años en el piso de Vigo en el que vivían

La joven argentina buscada en Mallorca por su familia no estaba desaparecida, solo no quería hablar con sus personas cercanas

“Puedes poner una denuncia en cualquier comisaría o cuartel sin importar dónde ocurrieron los hechos”: una abogada explica el proceso

Una empresa española participa en la ‘Mayor misión espacial analógica’ con su sistema de comunicación y coordinación

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 3

Un agente inmobiliario advierte: “Es duro, pero llevar 40 años en Barcelona no significa que puedas quedarte, el mercado es cada vez más competitivo”

¿Prefieres un fin de semana tranquilo en familia o un sueldazo? El empresario José Elías lanza un aviso sobre el valor del dinero

Unos padres donan una vivienda a sus hijos para tener ventajas fiscales, pero cometen un error: uno de los hermanos debe pagar 50.000 euros al otro

Un abogado explica si puedes pedir dos bajas por paternidad si tienes dos hijos con dos mujeres distintas en un mismo año: “Escuchamos pero no juzgamos”

DEPORTES

El exjugador de la Juventus

El exjugador de la Juventus que entrenó con Cristiano Ronaldo y ahora trabaja en la construcción: “He encontrado la paz”

Serena Williams: la mayor leyenda del tenis recoge el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su ejemplo dentro y fuera de las pistas

El futbolista Asier Villalibre revela sus crisis de salud mental e inseguridad: “Te infravaloras, te haces pequeñito”

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club