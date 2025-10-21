Espana agencias

El Gobierno aprueba una inversión de más de 2.200 millones para helicópteros y otros 14 para un buque de inteligencia

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Gobierno ha aprobado este martes, en su reunión ordinaria del Consejo de Ministros, una inversión de más de 2.200 millones de euros para la adquisición de diferentes tipos de helicópteros, así como otros 14 millones para el diseño y construcción de un buque de inteligencia aprobados en el marco del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.

El primer contrato autorizado por el Consejo de Ministros, con un valor estimado de 239,5 millones de euros, incluye la adquisición de seis helicópteros para misiones de transporte en apoyo a la acción del Estado (HACES), así como el apoyo logístico operativo e integrado para la entrada en servicio de la flota en el Ejército del Aire y del Espacio.

Según ha justificado Moncloa, actualmente el Ejército del Aire y del Espacio cuenta con la flota de aeronaves HT.21A y HT.27 para desarrollar las misiones de transporte aéreo en apoyo a la acción del Estado. Dichas aeronaves comenzarán a causar baja en el servicio a partir del año 2026.

El Gobierno también ha respaldado otro contrato para la adquisición de 31 helicópteros multipropósito y su apoyo logístico inicial, del programa NH90 (fase III), por valor de 1.785 millones de euros.

Esta firma responde "a los esfuerzos exigibles a las Fuerzas Armadas, establecidos en la Directiva de Defensa Nacional de 2020 y para el correcto desarrollo de las misiones", por lo que "es necesario disponer de una plataforma de tipo helicóptero medio que permita realizar operaciones aeromóviles y aeronavales, de apoyo logístico, de proyección, protección, búsqueda y rescate, de operaciones aéreas especiales, de recuperación de personal y de helitransportes".

El tercer contrato que ha aprobado el Gobierno está destinado para la adquisición de doce helicópteros ligeros H135 (Fase 2), con un valor de 237 millones de euros, para el Ejército del Aire y del Espacio y uno para la Armada.

BUQUE DE INTELIGENCIA

También el Consejo de Ministros ha autorizado la orden de ejecución para la fase de definición o ingeniería previa al diseño y la construcción de un buque de inteligencia.

El objetivo que se persigue, según Moncloa, es ejecutar una primera fase de definición para un posterior diseño y construcción de un buque de inteligencia que incorpore nuevas características operativas y avances. En esta fase se concretará el alcance del buque, mitigando incertidumbres con carácter previo a su construcción.

La presente Orden de Ejecución se llevará a efecto por Navantia, con un valor estimado de 14.000.000 de euros, y tendrá una duración de once meses sin posibilidad de prórroga.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez acudirá el 12 de noviembre al Congreso para informar del Consejo Europeo y de "los servicios públicos"

Sánchez acudirá el 12 de

La nueva vicepresidenta del Senado Concha Andreu pasará a cobrar casi 50.000 euros más al año tras su designación

La nueva vicepresidenta del Senado

Sánchez propondrá ante líderes de la UE desplegar financiación europea para abordar la crisis de la vivienda

Sánchez propondrá ante líderes de

Bolaños presume de independencia judicial "plena" y el PP le llama "profanador": "Quiere asaltar la Justicia"

Bolaños presume de independencia judicial

ERC y Junts recalcan que no hay negociación abierta con el Gobierno para los Presupuestos de 2026

ERC y Junts recalcan que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía acusa a la

La Fiscalía acusa a la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez de liderar una trama para desacreditar a la UCO y a Anticorrupción

Yolanda Díaz protagoniza un lapsus en el Senado afirmando que “queda Gobierno de corrupción para rato”

La Audiencia Nacional autoriza la extradición a Estados Unidos de un ex alto cargo de la ONU acusado de desviar 60 millones de dólare

Evacuados 54 pasajeros tras el impacto de un avión de Air Nostrum con un hangar en el aeropuerto de Badajoz: “Se sintió como un golpe seco, muy fuerte”

Un abogado penalista explica tres errores comunes que tienen los conductores y que “pueden salir muy caros”

ECONOMÍA

Los españoles reforman baños y

Los españoles reforman baños y cocinas, pero se olvidan de la eficiencia energética: el 87% ignora la instalación eléctrica, y eso puede ser peligroso

Un abogado explica cómo funciona la pensión alimentaria de padres a hijos: “Aunque tú te hayas ido de vacaciones un mes, la pensión tiene que pagarse en 12 mensualidades”

El salario mínimo en la UE que propone Sánchez tendría que oscilar entre los 2.704 € mensuales de Luxemburgo y los 551 € de Bulgaria

La pregunta del millón sobre las herencias: hay una cláusula para evitar que tus hijos se enfrenten o vayan a juicio

‘Se vende con okupa dentro’: el 3% de las viviendas a la venta en España están okupadas y cuestan la mitad que las libres

DEPORTES

Colate, nuevo presidente del CD

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica