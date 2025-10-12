Espana agencias

Sánchez acude a la Cumbre por la Paz en Egipto con la voluntad de ayudar a solventar futuros desafíos

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será uno de los más de una veintena de mandatarios que se darán cita en Sharm el Sheij (Egipto) a invitación del presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, y el presidente estadounidense, Donald Trump, para lo que han dado en llamar Cumbre por la Paz.

Desde Moncloa han explicado que "España afronta este momento con esperanza y con la voluntad de contribuir a solventar los grandes desafíos que la región tiene por delante" ahora que se vislumbra un horizonte de paz tras el acuerdo alcanzado la semana pasada.

En este sentido, apuntan a la necesidad de asegurar que "el acuerdo se implemente plenamente en sus dimensiones políticas, de seguridad y humanitarias".

El objetivo de esta cita, según la Presidencia egipcia, es "poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, impulsar los esfuerzos para alcanzar la paz y la estabilidad en Oriente Próximo y abrir paso a una nueva era de estabilidad y seguridad regional".

La cumbre se produce tras el acuerdo entre Israel y Hamás en torno a la primera fase del plan propuesto por Trump y que tuvo su primera materialización este viernes con la entrada en vigor de un alto el fuego en Gaza.

A continuación, debería producirse la liberación de los rehenes que aún siguen en manos de Hamás, algo que se espera que se produzca este mismo lunes, previsiblemente antes de la cita en la ciudad balneario egipcia. A su vez, Israel deberá liberar a algunos presos palestinos.

Según informa el medio egipcio 'Al Ahram', la cita arrancará con un encuentro bilateral entre Trump y Al Sisi, a la que seguirá un plenario en el que estarán el resto de líderes. Tras la foto de familia, los dos presidentes darán un discurso sobre los objetivos de la cumbre y los siguientes pasos para mantener la paz y facilitar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, a donde han comenzado ya a entrar camiones en las últimas horas.

Fuentes de la Administración Trump han indicado a 'Times of Israel' que lo que se quiere es consolidar el respaldo de los cuatro países garantes --Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía-- al plan de 20 puntos presentado por el presidente estadounidense, de ahí que no esté prevista la presencia ni de Israel ni de Hamás.

Lo que no está claro es si habrá representación de la Autoridad Palestina. Según el medio estadounidense 'Axios', estaría prevista la presencia del presidente palestino, Mahmud Abbas.

RECONOCIMIENTO DE LOS MEDIADORES

Desde el Gobierno han querido reconocer "el papel fundamental de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía, cuyo liderazgo ha sido clave para acercar posiciones y avanzar hacia la paz", además de resaltar "la respuesta de la sociedad civil, cuya solidaridad frente al sufrimiento en Gaza ha sido ejemplar, especialmente en España".

Además de con Trump y con Al Sisi, Sánchez coincidirá en Sharm el Sheij con numerosos homólogos europeos, como el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friederich Merz, o la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, así como el presidente francés, Emmanuel Macron.

También asistirán el secretario general de la ONU, António Guterres, así como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al igual que el rey Abdalá de Jordania y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, entre otros.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Infanta Sofía se estrena en la recepción del 12 de octubre arropada por la Reina y la Princesa Leonor

La Infanta Sofía se estrena

Sánchez se ausenta del tradicional corrillo con periodistas en el Palacio Real

Sánchez se ausenta del tradicional

SiPE habla de "desastre organizativo" en el dispositivo de las manifestaciones de Vitoria y exige responsabilidades

Infobae

El PP lamenta que el PSOE "use a la mujer como mecanismo de confrontación política"

El PP lamenta que el

Page reclama recuperar el espíritu constitucional ante "la extrema polarización desde instancias nacionales"

Page reclama recuperar el espíritu
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una protesta de Marea Palestina

Una protesta de Marea Palestina obliga a desalojar la sala del ‘Guernica’ del Museo Reina Sofía en Madrid

La Justicia ordena a una madre divorciada abandonar la vivienda familiar por convivir con su nueva pareja: el tribunal considera que la casa ya no es familiar

Manipulación, patadas y el blanqueamiento de la prensa del corazón: Antonia Dell’Atte narra la violencia de género que sufrió con Alessandro Lequio

Fiesta del 12 de Octubre, en directo: un millar de invitados asisten a la recepción presidida por Felipe y Letizia en el Palacio Real

Dos activistas lanzan pintura roja sobre un cuadro de Colón en el Museo Naval de Madrid

ECONOMÍA

Precio de la luz estará

Precio de la luz estará muy alta: estas son las tarifas por hora de este lunes 13 de octubre de 2025

Un joven de 19 años ‘salva’ la panadería del pueblo y contrata a sus padres como dependientes: “Desde que es jefe, siempre está trabajando”

“Trabajo 240 horas a la semana por cero euros”: los empresarios que sobreviven con ingresos inferiores al salario mínimo

Un padre pide dejar de pagar la pensión a sus hijas mayores de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: son económicamente dependientes

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 12 octubre

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1