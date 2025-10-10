Bolaños asegura que la independencia judicial está absolutamente garantizada en España

Madrid, 10 oct (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que en España "está absolutamente garantizada la independencia judicial" en respuesta a la Comisión de Venecia, que ha advertido de los riesgos de politización del modelo de elección de los vocales del Poder Judicial por el que apuesta el Gobierno.

La Comisión de Venecia, que reúne a expertos constitucionalistas del Consejo de Europa, ha señalado este viernes que ve riesgos de politización en las dos opciones que se le han planteado para la elección de los miembros judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España y no se decanta totalmente por ninguna de ellas.

En un comunicado, la Comisión de Venecia señala por una parte que, para alinearse con los estándares europeos, la reforma de la elección del CGPJ debería contemplar que los vocales de extracción judicial fueran escogidos por sus pares, por los magistrados, pero puntualiza que "el proceso electoral debe estar protegido no sólo de la influencia política externa, sino también de la politización interna".

En declaraciones a los medios después de firmar un convenio con la ONCE para implementar medidas de accesibilidad a la Justicia, Bolaños ha asegurado que en España "está absolutamente garantizada la independencia judicial" y se ha remitido a las encuestas que se realizan a los propios jueces y magistrados "que así lo atestiguan".

El ministro ha puesto el foco en los riesgos que la Comisión de Venecia observa en el modelo corporativo "que defiende la derecha en nuestro país". "Unos riesgos de politización y de corporativismo que por primera vez un organismo internacional pone de manifiesto".

Así, Bolaños ha defendido "el modelo democrático" porque -subraya- "la Justicia emana del pueblo" y así se justifica la intervención del Parlamento.

Al tiempo, ha apostado por un modelo de elección de los vocales del CGPJ que sea el resultado de un gran pacto de Estado como el actual.

"Nadie puede tener la tentación de cambiar un modelo de manera unilateral, porque ese cambio unilateral lo que daría lugar es a que cada vez que hubiera un cambio de Gobierno, hubiera un cambio de modelo en la elección de los vocales por parte de la judicatura" y eso sería "una espiral desastrosa para el Poder Judicial".

Bolaños ha destacado, asimismo, que el informe de la Comisión de Venecia señala que no hay estándares obligatorios. "A mí me alegra que lo haya hecho porque yo llevo bastantes años diciendo que no existe ningún estándar obligatorio porque evidentemente los modelos en la Unión Europea son muy diferentes".

Preguntado el informe de la UCO sobre "desembolsos" de dinero al exministro de Transportes José Luis Ábalos que provendrían de "ingresos no declarados", Bolaños se ha mostrado asombrado "por que estemos teniendo un debate sobre cómo se hace el reembolso de los gastos justificados mediante facturas de personas que adelantan el dinero".

"Es un modelo absolutamente habitual, lo hace el Senado, lo hacen multitud de empresas", ha afirmado el titular de Justicia, que ha pedido diferenciar entre lo que es un modelo regular, legal y habitual y comportamientos que pueden ser delictivos e irregulares".

Sobre la polémica por la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de negarse a hacer un registro de objetores de conciencia para llevar a cabo abortos, Bolaños ha asegurado que el Gobierno va a garantizar siempre el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo y que se cumpla la ley y la Constitución.

"El PSOE y este Gobierno serán siempre un dique para cualquier tendencia reaccionaria de recorte de derechos de la mujer", ha aseverado el ministro, que ha dicho que el Ejecutivo hará lo que esté en su mano para garantizar que la ley y la Constitución se cumplen.

Preguntado por el acuerdo de paz entre Israel y Hamas, Bolaños ve fundamental que garantice que no haya más muertos, que los rehenes vuelvan cuanto antes a su casa y que se establezca un corredor humanitario para que las personas que viven en Gaza puedan comer, tener agua y "sobrevivir en este tiempo tan duro que han tenido que pasar durante el genocidio que han sufrido". EFE

