Pilar Alegría resalta el compromiso de Fernández Vara: "Se va a un socialista ejemplar y un gran compañero"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha lamentado el fallecimiento del expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, al que ha definido como "un socialista ejemplar y un gran compañero".

Mediante una publicación en su cuenta de la red social X, Alegría se refiere a Fernández Vara como "un magnífico presidente de Extremadura que demostró el compromiso con su tierra, con su gente y con las ideas que nos definen. Su memoria nos inspirará para seguir defendiéndolas", finaliza el post que acompaña con una imagen en blanco y negro de su compañero de partido.

El PSOE Aragón también se ha hecho eco del hecho luctuoso mediante una publicación en la que envía "un fuerte abrazo a nuestros compañeros y compañeras del PSOE de Extremadura tras conocer el fallecimiento del expresidente Guillermo Fernández Vara. "Nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño a su familia y seres queridos".

Además, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, también ha trasladado sus condolencias. En X, ha escrito: "Triste noticia el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. Siempre mostró un talante dialogante y compromiso con su tierra. Descanse en paz. Todo mi cariño a su familia en estos momentos tan difíciles".

Guillermo Fernández Vara ha fallecido este domingo a los 66 años de edad, tras una larga enfermedad, según han confirmado fuentes del PSOE de la región.

Nacido en la localidad pacense de Olivenza el 6 de octubre de 1958, el exmandatario socialista, que también ostentaba el cargo de vicepresidente segundo del Senado, ha estado al frente del Ejecutivo extremeño entre los años 2007 y 2011, así como entre 2015 y 2023.