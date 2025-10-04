Espana agencias

Serrano (PP) critica que PSOE hable de "feminismo" mientras repartía "sobres con dinero B" para las "amigas" de Ábalos

Por Newsroom Infobae

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado este sábado que el PSOE hable de "feminismo" mientras repartía "sobres con dinero B" para las "amigas" del exministro José Luis Ábalos.

Así lo ha expresado en la apertura de la Jornada sobre Financiación Autonómica celebrada hoy por el Partido Popular de Madrid, en la que ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace "todo lo contrario a lo que predica". "El último ejemplo lo vimos ayer. Nos hablan de feminismo quienes repartían sobres con dinero B para que Ábalos le diera paguitas a sus amigas", ha subrayado.

Lo ha señalado después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya reflejado en un informe enviado al Tribunal Supremo (TS) en el marco del 'caso Koldo' que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, indicando que algunos eran liquidaciones por gastos pero que otros de esos pagos no aparecen en la documentación aportada por el PSOE.

Serrano le he reprochado al PSOE que hable de proteger a los mujeres --en la última ocasión sobre el tema del aborto tras la proposición aprobada en el Ayuntamiento de Madrid-- cuando "ha perpetrado un grave atentado contra su seguridad por la chapuza de las pulseras" antimaltrato.

El PP de Madrid exige una auditoría independiente que aclare "cuántas mujeres se han visto desprotegidas por la insensatez del Gobierno" ya que considera que es "pura coherencia".

Sobre el tema de la financiación, ha subrayado que durante las jornadas de hoy se escucharán a expertos porque los 'populares' no son "una secta" como si considera que son los socialistas. "Lo que está haciendo Pedro Sánchez con Cataluña no es una política económica, ni siquiera es una política territorial. Lo que está haciendo es un proyecto de deconstrucción nacional", ha valorado el 'número dos' del PP madrileño.

Cree que lo pactado con ERC no es "simplemente una medida económica" sino que se trata de "un peaje político" que "pagan los españoles". "Lo pagan los extremeños, los castellanos, los andaluces, los madrileños todos... Lo pagamos todos menos quienes chantajean al Gobierno. Sánchez nos dice que perdonar la deuda es bueno para España, que así se reduce la carga de las comunidades autónomas. Pero eso es mentira. Porque no hay una condonación real: lo que se hace es trasladar la deuda de una comunidad concreta al conjunto de los españoles", ha denunciado.

EuropaPress

