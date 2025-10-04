Moret (PSC) defiende movilizarse "contra el genocidio" y contra el drama humanitario en Gaza

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha defendido este sábado movilizarse "contra el genocidio" y contra lo que ha denonimado drama humanitario del pueblo palestino, en declaraciones desde la manifestación en Barcelona.
"Estamos aquí como socialistas y, sobre todo, como gente comprometida", ha afirmado la también presidenta de la Diputación de Barcelona.
La manifestación en el centro de Barcelona por el fin del comercio de armas y relaciones con Israel ha empezado sobre las 12 en los Jardinets de Gràcia, convocada por la coalición Prou Complicitat amb Israel y con el apoyo de 600 organizaciones y sindicatos.
Últimas Noticias
Zapatero ve a Montero como "presidenta de la vivienda pública": "Nadie mejor que Andalucía para innovar en esa materia"
El Gobierno de Nicaragua otorga dos concesiones mineras a una misma empresa china
Grupo México lanza oferta para adquirir el 100 % del Grupo Financiero Banamex
La creación de empleos en sectores con alta presencia latina cae un 35 % en EE.UU.
El aeropuerto de Múnich cierra temporalmente por segunda noche consecutiva por drones
MÁS NOTICIAS