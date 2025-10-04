ClubFunding financia 70 millones en proyectos inmobiliarios con su propuesta alternativa

Barcelona, 4 oct (EFECOM).- ClubFunding, que aterrizó en España en 2023 para importar su modelo de microfinanciación inmobiliaria, ha conseguido sacar adelante desde entonces 25 proyectos en el sector del ladrillo español y canalizar una inversión de unos 70 millones de euros.

En lugar del préstamo tradicional que ofrece la banca, ClubFunding pone en contacto a promotores que necesitan dinero para sus proyectos inmobiliarios con personas que quieren invertir en el ladrillo.

A través de una plataforma web, los interesados pueden invertir a partir de 100 euros en los proyectos seleccionados por ClubFunding y después, estos mismos prestamistas, que van desde particulares a fondos de inversión más grandes, pueden ganar entre un 8 y un 15 % por los intereses obtenidos de la operación, según la empresa.

De acuerdo con el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), hay al menos 26 compañías españolas que ofrecen servicios de financiación participativa.

Grégory Torrents, director de inversiones de ClubFunding, explica en entrevista telefónica con EFE que "la idea es seguir creciendo con un objetivo de 100 o 150 millones de inversión el año que viene y quizá conseguir unos 1.000 millones en cinco años, una cifra similar a las que hemos conseguido en Francia".

El sector más atractivo para ClubFunding es el residencial, con promociones destinadas al alquiler en Valdebebas (Madrid), así como en barrios medianos de la capital de España o en el municipio también madrileño de Tres Cantos, esta última financiada totalmente por inversores españoles, explica Torrents.

La idea no es competir con el banco, que muchas veces entra en la financiación conjuntamente con ClubFunding, sino ser una alternativa más, que, a pesar de que pueda ser más cara para el promotor porque asume más riesgos, también permite que estos desarrollen sus proyectos "más rápido" al ser más flexibles que una entidad bancaria.

Desde que abrieron su oficina en 2023 en España ya han participado en las promociones de unos 170 pisos.

España representa el segundo mercado de financiación alternativa más grande de Europa después de Francia, y "con la salud que tiene el mercado residencial español, con una alta demanda y poca oferta, se convierte en un mercado seguro para la inversión", explica Torrents.

ClubFunding España está participada en su totalidad por la matriz francesa, que tiene entre sus inversores a Península Capital, un fondo privado español propiedad de Borja Prado, expresidente de Mediaset; el fondo de capital privado francés Firac, o BPI France.

Más allá de ser una plataforma de 'crowdfunding', en Francia, la compañía ha evolucionado a una gestora de sus propios fondos y de inversores, incluyendo uno de 200 millones de euros con apalancamiento del Banco Citi Group, informa el director financiero.

De las solicitudes que reciben, solo deciden participar en el 3 % de todas ellas, remarca. EFECOM