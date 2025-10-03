La CUP pide al Govern de Cataluña una investigación del dispositivo de Mossos por las manifestaciones por la flotilla

El grupo de la CUP en el Parlament ha registrado este viernes un escrito de preguntas parlamentarias al Govern respecto al dispositivo de los Mossos d'Esquadra ante las protestas de este jueves por la interceptación de la Global Sumud flotilla, y cuestionan si abrirá una investigación interna sobre el mismo.

En el escrito facilitado por la formación aseguran que las cargas policiales, las identificaciones a manifestantes y las detenciones en Barcelona y otros municipios catalanes vulneraron "el derecho de movilización y protesta".

Por ello, preguntan a la conselleria de Interior si considera que el dispositivo fue correcto y garantizó los derechos fundamentales, y piden concretar el número de detenidos y las acusaciones que les hace la policía catalana.

También reclaman saber el número de personas heridas fruto de las intervenciones de los mossos, así como el total de cargas policiales realizadas, y pregunta por el motivo por el cual "se encapsuló durante horas" a los manifestantes en Barcelona, en la plaza de la Carbonera.

"¿Considera la consellera de Interior que esta actuación fue ajustada a derecho?", se pregunta la CUP, que insta al Govern a una investigación interna sobre estos hechos en concreto, y sobre otras actuaciones durante la jornada de protestas.