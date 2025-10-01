Sumar condena el "ataque" de Israel tras interceptar la flotilla y pide liberar a los miembros que "sean detenidos"

Sumar ha condenado el "ataque" del Ejército de Israel tras haber interceptado este miércoles a la Global Sumud Flotilla -- que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza-- minutos después de que esta denunciara que había detectado decenas de embarcaciones no identificadas a pocas millas náutica de distancia.

"Las fuerzas políticas del Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar condenamos con la máxima firmeza el ataque perpetrado por las Fuerzas Armadas de Israel contra la Flotilla Global Sumud, que partió de Barcelona con el objetivo legítimo, legal y pacífico de romper el bloqueo ilegal a Gaza y llevar ayuda humanitaria", ha señalado la formación en un comunicado.

Asimismo, ha exigido "firmemente" la "liberación inmediata" de todos los miembros de la flotilla que "sean detenidos ilegalmente", así como la "garantía" de su integridad física: "El Gobierno de España debe actuar con la máxima diligencia para exigir a Israel dicha liberación y el retorno inmediato de todas los miembros de la Flotilla a sus países".

"El ataque de Israel contra la Flotilla Global Sumud es un crimen contra el derecho internacional. Exigimos a Israel la liberación inmediata de cualquier detenido. La UE debe romper relaciones con Israel ya", ha apostillado por su parte la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un mensaje en la red social 'BlueSky'.

La flotilla ha publicado el mensaje que le ha hecho llegar el Ejército de Israel a la propia tripulación aproximadamente sobre las 20.00 horas (hora peninsular española en el que le pide que no avance porque entran en una "zona de conflicto activo" y les responsabiliza de las consecuencias.

Un portavoz de la flotilla ha respondido a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), subrayando que Israel está cometiendo crímenes de guerra, entre otros, al usar el hambre como arma de guerra, y que está violando el Derecho Internacional, justificando así su intento de llegar al enclave palestino.

En los últimos minutos, las embarcaciones de la flotilla han sufrido interferencias en las comunicaciones.

PIDE ABRIR UNA INVESTIGACIÓN

Sumar ha aludido al Ejecutivo para que pida a la Fiscalía la apertura de una investigación "por todos los ataques a la Flotilla y la detención ilegal de sus miembros". "Este ataque es un nuevo episodio de intimidación y guerra psicológica contra una misión humanitaria no violenta, dirigida por civiles y amparada por el derecho internacional", ha lamentado.

"Recordamos que el asedio a Gaza constituye un genocidio que en octubre cumplirá dos años. Y que los responsables de tales crímenes como Netanyahu y miembros de su gobierno sionista tienen órdenes de detención de la Corte Penal Internacional, que les acusa de responsabilidad en el crimen de guerra de hambruna como método de guerra y los crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos durante la guerra en Gaza", ha trasladado.

También ha recalcado que es "imprescindible" aprobar la reforma de la Ley de Jurisdicción Universal para "garantizar" que desde España "se puedan perseguir los crímenes cometidos por el genocida gobierno de Israel contra nuestros ciudadanos o contra cualquier otro ciudadano afectado por los ataques a la Flotilla de la Libertad".

Así las cosas, el Grupo Parlamentario Plurinacional ha pedido a la Unión Europea medidas "a la altura de la gravedad del momento", tales como "suspender el Acuerdo de Asociación con Israel", "romper relaciones comerciales y diplomáticas con un Estado que viola sistemáticamente el derecho internacional", "imponer sanciones inmediatas a los responsables del genocidio" y "establecer un embargo de armas integral a Israel en todo el territorio de la Unión Europea".

Además de que Israel "sea expulsado de todas las competiciones internacionales puesto que "no se puede permitir que un gobierno genocida utilice el deporte para blanquear su imagen". En este sentido, Sumar ha reiterado su compromiso con "la paz y los derechos humanos", con "el internacionalismo solidario", y con "la sociedad civil que demuestra que, organizándose, puede torcer el brazo a gobiernos cómplices y a élites económicas que miran hacia otro lado".

Con todo, ha llamado a participar en las manifestaciones organizadas: "Gaza no está sola, la Flotilla Global Sumud no está sola. Todos los ojos puestos en la Flotilla. Por una Palestina libre".

MINISTROS DE SUMAR EXIGEN FIRMEZA ANTE ISRAEL

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha escrito en la red social 'X' que la detención de la flotilla "es una demostración más de la falta de humanidad de Israel y de su determinación de acabar con el pueblo palestino".

"Exigimos la liberación inmediata de todos los tripulantes detenidos y que la Comunidad internacional actúe para detener el genocidio en Gaza. Netanyahu y su gobierno deben ser juzgados. Basta de impunidad", ha proclamado.

Su compañera en el Gobierno y titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha criticado en sus redes sociales que el "Estado genocida de Israel vuelve a violar el derecho internacional con el ataque a la Global Sumud Flotilla". Por ello, reclama poner fin a su impunidad y que España responda con "firmeza".

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha denunciado que la interceptación de la flotilla es el "enésimo asalto israelí al derecho internacional y la humanidad entera". "Exigimos la liberación inmediata de sus tripulantes y que estas acciones aberrantes no queden impunes. Solo la presión internacional, la movilización y el boicot pueden frenar este régimen de terror", ha enfatizado.

Finalmente, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha exigido al Gobierno que garantice "la seguridad y la integridad física de todos los españoles que forman parte de la tripulación de la flotilla". "No quedan excusas para que España rompa todas las relaciones diplomáticas con Israel", ha zanjado.