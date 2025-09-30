Gamarra, tras 'emails' de la asesora de Begoña Gómez: "Cada día queda más claro que Moncloa es la sede de la corrupción"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que los más de cien 'emails' de gestiones de la asesora de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, para financiar su cátedra evidencian que no se trataba de un "pequeño favor" sino que Moncloa "es la sede de la corrupción".

Así se ha pronunciado después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya aportado un informe al juez Juan Carlos Peinado en el que asegura que ha localizado más de 100 correos electrónicos que revelan "gestiones" que Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa, hizo con más de una decena de empresas y entidades para financiar la cátedra que la esposa del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En declaraciones a los medios en el Senado, antes de participar en unas jornadas del Grupo Popular, Gamarra ha indicado que "la verdad está aflorando" y ha añadido que "más pronto que tarde se está sabiendo absolutamente todo".

"Evidentemente, no fue un pequeño favor el que le pidió a la asesora, sino que cada día queda más claro que Moncloa es la sede de la corrupción y que al final a lo que se dedicaba la asesora eran los negocios de la mujer del presidente", ha manifestado.

Además, ha criticado que Pedro Sánchez lleve tres años de prorrogas presupuestarias cuando los españoles necesitan un presidente que se ocupe de sus problemas y "no un presidente del Gobierno que lo único que quiere es resistir en la Moncloa para desde allí intentar tapar los chanchullos de su mujer, de su Gobierno, de su familia y de su partido".

SOBRE SU PROPUESTA DE INMIGRACIÓN: "ESTAMOS EN LO CORRECTO"

Además, ha señalado que las críticas que ha recibido tanto de PSOE como Vox la propuesta migratoria de Alberto Núñez Feijóo evidencian que están "en lo correcto". "Evidentemente este es un partido que tiene aspiración de gobernar y que tiene un proyecto alternativo", ha apostillado.

Según Gamarra, España "tiene un problema que es la falta absoluta de una política de inmigración. "Y cuando no tienes una política los problemas crecen", ha advertido, para añadir que el PP lo que ha hecho es decir "claramente a los españoles" que tiene un proyecto "encaminado a una migración legal y ordenada".

En cuanto a si se priorizará a los latinoamericanos frente a otros inmigrantes con el visado por puntos que propone Feijóo, ha dicho que se trata de una propuesta "en construcción" pero ha admitido que "los lazos culturales tienen mucho que ver con la integración".

En cuanto a si los inmigrantes de Guinea Ecuatorial también tendrían más opciones por hablar español, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha indicado que "si hablan español, evidentemente, la barrera de la lengua no la tienen".