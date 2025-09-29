Espana agencias

Justicia destaca que antes de 2026 habrá un 42% más de jueces en los juzgados de violencia sobre la mujer

El Ministerio de Justicia ha reivindicado este lunes que antes de acabar 2025 habrá en los juzgados y secciones de violencia sobre la mujer un aumento de jueces del 42%, que será "muy superior" al incremento de carga de trabajo calculado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es del 12'9% de media.

Así lo ha indicado en una nota de prensa, recogida por Europa Press y en la que incide en que los juzgados y secciones de violencia de género también asumen desde el próximo 3 de octubre nuevas competencias, ya que ocuparán de todos los delitos contra la libertad sexual o la trata de seres humanos cuando la víctima sea mujer, no solo de los cometidos por la pareja o expareja, como hasta ahora.

El Ministerio que dirige Félix Bolaños ha señalado que el objetivo es "garantizar un mejor servicio y protección a las víctimas, ya que todos los delitos con un componente de género evidente serán investigados por jueces que habrán recibido una formación específica en materia de igualdad, con el fin de garantizar la seguridad de las mujeres y evitar cualquier revictimización", por lo que "se logrará una Justicia más humana, cercana y con enfoque de género".

Tras recordar que trata de una medida contenida en la Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, el Ministerio precisa que el Gobierno aprobó el pasado 3 de junio la creación de 50 plazas judiciales especializadas, "lo que supone un incremento del 42% respecto a las existentes hasta ahora", a lo que añade que de aprobarse la ley para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, "se podría llegar al 47% en los próximos meses".

De las 50 plazas creadas, ocho entrarán en funcionamiento en octubre en las secciones de violencia sobre la mujer de Ayamonte y Marbella (Andalucía), Arona (Canarias), L'Hospitalet de Llobregat (Cataluña), Llíria y Vila-Real (Comunidad Valenciana), Manacor (Islas Baleares) y Arganda del Rey (Madrid).

Las 42 restantes entrarán en funcionamiento en diciembre, cuando se creen los correspondientes Tribunales de Instancia. Mientras tanto, el Ministerio --según indica-- dotará a los juzgados de los refuerzos temporales necesarios, a través de jueces sustitutos o de jueces en comisión de servicio. Al respecto, ya ha autorizado las primeras medidas en Palencia, Ferrol (Galicia), Inca, Ibiza y Palma (Baleares), Las Palmas y Arrecife (Canarias) y Barcelona.

Respecto a la carga de trabajo que implica la ampliación de competencias, Justicia sostiene que "ese incremento será paulatino, según se vayan dando nuevos casos, ya que los procedimientos en curso se seguirán viendo en los juzgados o secciones de instrucción en los que están en este momento".

Justicia menciona además que el Gobierno también creó el pasado junio 42 nuevas plazas de fiscales para los juzgados o secciones de violencia sobre la mujer --de las que 41 ya han sido convocadas y la 42 ya ha sido adjudicada--, incluyendo medidas temporales de refuerzo hasta su plena incorporación.

