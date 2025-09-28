Espana agencias

Martínez (PSOE) ve a Feijóo como un "capitán sin rumbo" que "plagia" a Vox al "plantear la inmigración como un problema"

Por Newsroom Infobae

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha advertido de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es una "capitán sin rumbo y sin alma" que "plagia los postulados" de Vox al plantear la inmigración "como un problema" para España.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la Marcha contra el Cáncer en Almazán (Soria), el líder socialista ha advertido al PP que si Feijóo sigue con el "plagio de los postulados de la extrema derecha", la ciudadanía "le seguirá dando la espalda".

"Entre la copia y el original siempre se van a ir al original. Siempre va a haber alguien que pueda decir una barbaridad más grande que la que tú dices si tú estás compitiendo permanentemente con la extrema derecha", ha manifestado tras ser preguntado por la propuesta del PP sobre limitar las ayudas sociales a inmigrantes para evitar el "efecto llamada".

Ante ello, Martínez ha defendido que el "único efecto llamada es el que hace que gente con grandísimos desequilibrios estructurales, que pasa hambre, que es perseguida por la ausencia de democracia y que ven esperanza en Europa".

"Ese es el verdadero efecto llamada que tenemos que intentar de alguna forma democratizar y hacer llegar a esos países", ha incidido, para avisar a los 'populares' de que intentar "plantear una vez más la inmigración como un problema para este país", es "volver a comprar los postulados de Vox", lo que implica que el PP esté "una vez más en ese aislamiento total en el arco parlamentario del congreso" y en el "futuro arco político".

De este modo, ha destacado que se necesita un PP "centrado y moderado", que "atienda los problemas de los ciudadanos y que aísle un poquito la ideología de la extrema derecha", así como que "no atenga tanto a la voluntad de ese tridente de la mordaza, que por un lado son las encuestas, por otro lado es la extrema derecha que tiene dentro de su partido con la señora (Isabel Díaz) Ayuso y, por el otro lado, es el grupo Vox".

"PASIVIDAD" DEL PP FRENTE AL "GENOCIDIO"

Por otra parte, Martínez ha cuestionado la "indecente pasividad" del PP que se "pone de perfil" y "no da la cara" en defensa de los derechos humanos ante el "genocidio que está sufriendo el pueblo palestino".

"Tenemos que poner encima de la mesa dónde está el PP. Hoy por hoy es un partido sin rumbo y es un partido sin alma", ha reiterado en este contexto, para insistir en que Feijóo "es un líder cuestionado y atenazado" en las tres mencionadas "bandas" que lo "limitan a poder desarrollar ese liderazgo efectivo que necesita un gobierno que aspira a ser" y que tendría que "tener una voz propia del punto de vista internacional", "situada definitivamente en el lado de los derechos humanos del multilateralismo de las Naciones Unidas".

"Hoy son ya prácticamente el 85 por ciento de los 193 países que conforman Naciones Unidas los que ya están reconociendo a un Estado palestino y están denunciando la salvaje actuación del Gobierno israelí con todo un pueblo palestino que está siendo asesinado de una forma indiscriminada de una forma vil", ha recordado, para llamar al PP a "alzar la voz": "Necesitamos que vuelva al Estado de Derecho, que vuelva a la defensa de la democracia, que vuelva a la defensa de los derechos humanos".

