Imbroda (PP) califica de "genocidio" la ofensiva de Israel en Gaza y pide no trasladar el conflicto a Melilla

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha calificado por primera vez la situación en Gaza como un "genocidio" y ha reclamado al Gobierno que dirige Benjamin Netanyahu que ponga fin a los ataques contra la población civil.

A preguntas de los periodistas, Imbroda ha manifestado: "No a la invasión, no a las muertes que está produciendo Israel en Gaza. No, profundamente no. Que paren. Digo no. Es masacre, masacre. Es genocidio, genocidio. Que se pare ya de una vez".

El dirigente popular ha subrayado que lo importante en este momento es condenar la violencia, aunque advirtió de la necesidad de que "este conflicto no se traslade a Melilla", recordando la diversidad religiosa y cultural de la ciudad formada por cristianos, musulmanes y judíos, entre otras religiones y culturas. "Tenemos un equilibrio muy positivo que no debemos romper", ha afirmado.

Imbroda ha recordado además que en el acto institucional del Día de Melilla, el pasado 17 de septiembre, ya condenó la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la persecución de miles de cristianos en diferentes partes del mundo.

"Yo soy capaz, porque lo siento, de decir las dos cosas: que pare lo que está ocurriendo en Gaza y que no maten en algunos países a los cristianos por el mero hecho de serlo", ha apuntado, lamentando que "algunos solo piensen en Gaza y no quieran pronunciarse sobre la persecución de los cristianos".

En relación con las concentraciones celebradas en la ciudad en solidaridad con la población palestina, convocadas en las últimas semanas por PSOE y Coalición por Melilla (CpM), el presidente ha acusado a ambas formaciones de actuar "con fines partidistas". "Veo mucho partidismo político, han entrado en una competición", ha denunciado, calificando de "deleznable" esa actitud.

Imbroda ha querido dejar claro que la postura del PP en Melilla es firme y unánime: "No a la invasión, no a las muertes que está provocando Israel en Gaza. No, rotundamente no. Que paren" ha concluido.