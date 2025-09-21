Digitalización y descarbonización, los grandes retos de la industria española

Madrid, 21 sep (EFECOM).- Para avanzar en la autonomía estratégica de la industria española e impulsar su competitividad es prioritario contar con una estrategia integral de digitalización y automatización, además de avanzar en la descarbonización y en la relocalización.

Así lo ven los expertos (directivos, representantes de asociaciones y profesionales técnicos) consultados para la realización del estudio "El sector industrial en España", que ha elaborado Finanzauto de la mano de la firma de demoscopia GAD3.

En él, han destacado que las alianzas entre los actores clave del sector serán cruciales, principalmente en las universidades y centros de investigación; una opinión que también es mayoritaria entre la población general.

En una encuesta en la que han participado más de mil personas, el 28 % de la población general preguntada ha respondido que la principal necesidad del sector industrial es lograr una reducción de la burocracia y los impuestos, mientras que otro 28 % considera que se debería invertir más en I+D.

Los directivos de empresas que han participado en este estudio defienden que hay mimbres en España para que, si hay una estrategia industrial con fondos asociados -como dice la Comisión Europea-, se pueda dar un salto cuantitativo y cualitativo.

Mientras tanto, los profesionales técnicos abogan por una política energética planificada para garantizar que haya suficiente energía para apoyar el desarrollo industrial.

Sin embargo, a pesar de la importancia que le otorgan los expertos a la descarbonización, solo el 40 % de la población está informado sobre proyectos gubernamentales o aumento de inversión; aunque el 70 % sí que afirma haber oído hablar sobre sostenibilidad en la industria .

La opinión pública y la experta sí que convergen al apostar por la expansión del sector industrial de cara al futuro. De hecho, el 80 % de los encuestados lo creen, pero los expertos reflejan más dudas sobre esta posibilidad.

La opinión mayoritaria entre los profesionales técnicos que han participado en el estudio es que si todo sigue como está ahora, la industria vivirá un escenario continuista.

Pero si se empiezan a implementar políticas que impulsen la agenda 2030, la sostenibilidad y la digitalización vendiéndolo como una estrategia competitiva y facilitando su implementación, se podrán generar nuevas empresas y, por lo tanto, se expandirá el sector.

El sector industrial tiene un papel fundamental en la economía española, ya que es responsable del 16 % del PIB y del 70 % de las exportaciones nacionales, además de concentrar casi la mitad del I +D privado (45 %), siempre según los datos del estudio.

Sin embargo, su peso ha disminuido con el paso de los años. En 2023 el 16,1 % del valor añadido bruto (VAB) nacional, mientras que en 1995 suponía el 21,4 %.

España se encuentra por debajo de la media europea en cuanto a relevancia de su industria, ya que esta se encuentra en torno al 20, 5 % del VAB (lidera Irlanda con el 37,2 %).

No obstante, el 68 % de los encuestados considera que la industria española es competitiva a nivel europeo.

Más crítica es la visión de los directivos de empresas entrevistados, que creen que ha habido unos años de parón con una serie de políticas que han hecho a la industria española muy poco competitiva y que se han llevado a empresas por delante -sobre todo en el ámbito de energías verdes y sostenibilidad-, lo que ha hecho que muchos proyectos se hayan ido a otros países.

En cuanto al empleo y la formación, este sector tiene empleadas de forma directa a más de 2,9 millones de personas y el 90 % de los contratos son indefinidos, además de incluir un salario que supera al promedio nacional en un 18 %.

Esto refleja que la industria española contribuye a generar empleo estable, bien remunerado y, además, cualificado, ya que más de la mitad de los trabajadores dispone de formación técnica o universitaria.

Aun así, el sector afronta en este momento un problema para captar talento porque solo el 12,7 % del alumnado español cursa Formación Profesional industrial (en Alemania un 27 % y en Austria un 21 %), mientras que solo el 3,3 % de las empresas industriales participa en FP dual.

De hecho, en 2023 había más de 100.000 vacantes industriales sin cubrir debido a la escasez de perfiles técnicos cualificados. EFECOM