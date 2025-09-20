Espana agencias

Montero critica los "malabares dialécticos" de Moreno para no reconocer que en Gaza hay un "genocidio"

Por Newsroom Infobae

La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado este sábado los "malabares dialécticos" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), para no reconocer que en Gaza se está produciendo un "genocidio" por parte de Israel.

Durante su intervención ante el Comité Director del PSOE-A, máximo órgano del partido entre congresos, celebrado en San Juan del Puerto (Huelva), Montero ha señalado que en este mismo instante, a miles de kilómetros, el gobierno de Israel "está ejecutando una ofensiva militar de una crueldad insoportable contra la población civil palestina".

"Gaza se ha convertido en el epicentro del sufrimiento humano y, por eso, el PSOE de Andalucía no puede callar, no se va a callar", ha dicho Montero, quien ha querido dejar claro que Israel está cometiendo en Gaza una "campaña de destrucción masiva, desproporcionada y deliberada contra una población indefensa".

"Se trata de una masacre genocida", ha sentenciado Montero, apuntando que hace unos días, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Territorios Palestinos ocupados ha confirmado que Israel ha cometido "acto genocida contra la población de Gaza".

Ha indicado que, mientras que este sufrimiento continúa, aquí en Andalucía, "a imitación de lo que está ocurriendo en España, algunos hacen malabares dialécticos para no pronunciar una palabra prohibida que la mayoría de los andaluces asumimos sin dudarlo".

"Genocidio. Señor Moreno Bonilla, repita con nosotros, se trata de un genocidio", ha pedido al presidente de la Junta, y ha criticado que hay quienes están dedicando más tiempo a cuestionar si la protesta ciudadana está justificada o no está justificada, que "a condenar el asesinato de miles de niños por hambre o sencillamente por la violencia".

Ha señalado que, para el PSOE de Andalucía, no hay una causa más justa que exigir el fin del genocidio. "No se puede estar equidistante entre quienes violan los derechos humanos, quienes los sufren, y entre aquellos que provocan el dolor y aquellos que están en este momento en una sensación claramente de indefensión; ese equilibrio que quieren mantener algunos no es neutralidad", ha expuesto Montero, quien ha añadido que quienes "hacen ese tipo de ejercicio simplemente son indecentes".

"No vamos a permitir que no se condene, como digo, una barbarie que está ocurriendo a escasos kilómetros de nuestro país", ha sentenciado la dirigente del PSOE-A, que ha planteado que después de casi 20.000 menores fallecidos, "cuántos más tienen que morir por las bombas, por la hambruna y por el terror para que Moreno Bonilla se deje de equilibrismo y se posicione con el sentir mayoritario del pueblo andaluz que condena la barbarie en Gaza".

En su opinión, "se aleja de la realidad un presidente de la Junta que no demuestra humildad frente a la masacre" y se ha mostrado convencida de que los andaluces respalda "la posición de un presidente del Gobierno de España", Pedro Sánchez, "valiente siempre, que ejerce un liderazgo coherente, que defiende con firmeza la legalidad, la seguridad internacional y los derechos humanos".

"El pueblo andaluz comparte este compromiso que está situando a nuestro país como referente internacional de humanidad, de legalidad y de paz", ha señalado Montero, quien ha destacado que mañana, por ejemplo, Portugal va a reconocer el estado palestino.

"Si España se mueve, Europa se mueve; marcamos la pauta a nivel internacional", ha indicado Montero.

