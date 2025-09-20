Espana agencias

El Congreso colgará este martes en la galería de políticos ilustres a la primera mujer, la diputada Clara Campoamor

El Congreso inaugurará este martes el retrato circular de Clara Campoamor, la diputada de la II República que defendió el sufragio femenino, que será la primera mujer en la galería de políticos ilustres del Vestíbulo de la Reina del palacio de la Carrera de San Jerónimo. El tondo es obra de la artista Soraya Triana y su coste se cifra en 11.000 euros.

En marzo de 2024, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, anunció su intención de colgar tondos de diputadas para que hubiera más mujeres representadas en las paredes del Congreso. Y es que ahora la presencia femenina, excluyendo a reinas, se limita a los retratos de las presidentas de la Cámara.

En concreto, la actual colección de tondos la componen fundamentalmente políticos relevantes del siglo XIX. No fue hasta 2011 cuando, bajo la presidencia del socialista José Bono, se añadieron los últimos retratos, concretamente el presidente de la II República Manuel Azaña y el primer jefe del Gobierno tras la dictadura franquista y artífice de la Transición, Adolfo Suárez.

LA ÚNICA QUE CONCITÓ CONSENSO

Tras el anuncio de Armengol se creó un grupo de trabajo en el seno de la Mesa y se pidió a los grupos que propusieran candidatas para ser inmortalizadas, pero los únicos que lanzaron nombres fueron PP, PSOE y Sumar. Y sólo hubo consenso en una mujer, la sufragista española del Partido Radical, que ya da nombre a una sala de las dependencias parlamentarias y que cuenta con una escultura en la Cámara Baja y con el escritorio en el que trabajaba.

Ese tondo ya está ultimado y, según informaron fuentes parlamentarias, se presentará este martes durante el acto de conmemoración de 94 aniversario de la aprobación del sufragio femenino, reconocido por primera vez en España en la Constitución de 1931. Además, el evento incluirá la representación de pasajes de la obra 'Victoria viene a cenar', de Olga Mínguez Pastor, que recrea un hipotético encuentro entre Campoamor y su antagonista Victoria Kent.

El plan de PSOE y Sumar es completar la presencia femenina de la galería de tondos con otras nueve mujeres, las primeras parlamentarias elegidas en la II República. Una de ellas es Victoria Kent, que se enfrentó a Campoamor porque era partidaria de retrasar el sufragio femenino al considerar que perjudicaría a la República.

NELKEN Y LA 'PASIONARIA'

Otra es Margarita Nelken, que ya cuenta con una caricatura que se exhibe en la Cámara junto a las de otros diputados literatos y periodistas, y que fue la única mujer que obtuvo acta de diputada en 1931, 1933 y 1936, siempre por Badajoz y por el PSOE, aunque iniciada la guerra se pasó al PCE, del que acabaría siendo expulsada.

En 1933 también fueron elegidas cuatro nuevas diputadas, de las que tres eran socialistas: Veneranda García-Blanco, docente elegida por la circunscripción de Oviedo; igual que la escritora y periodista Matilde de la Torre, que también sacó escaño en 1936, y la escritora María Lejárraga, que concurrió por Granada.

Por su parte, la feminista católica e inspectora de enseñanza, Francisca Bohigas Gavilanes, fue la única parlamentaria de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y tenía acta por León.

Y ya en 1936 recalaron en la Carrera de San Jerónimo la abogada y maestra socialista Julia Álvarez Resano, elegida por Madrid, y Dolores Ibarruri, conocida como la 'Pasionaria', que fue dirigente comunista en la Guerra Civil, secretaria general del partido en el exilio, entre 1942 y 1960, y volvió como diputada en las Cortes Constituyentes de 1977, junto con el poeta Rafael Alberti, ambos en las listas del PCE.

