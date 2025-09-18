La cuenta corriente de la eurozona baja el superávit en julio un 12,5 % interanual

Fráncfort (Alemania), 18 sep (EFECOM).- La balanza por cuenta corriente de la zona del euro tuvo el pasado julio un superávit de 28.000 millones de euros, un 22,2 % menor que en junio y un 12,5 % inferior a un año antes.

El Banco Central Europeo (BCE) ha informado este jueves de que estas cifras reflejan un superávit en bienes de 25.000 millones de euros (31.000 millones de euros un año antes), en servicios de 12.000 millones de euros (13.000 millones de euros un año antes) y en rentas primarias de 7.000 millones de euros (2.000 millones de euros doce meses antes).

Sin embargo, tuvo un déficit en rentas secundarias de 16.000 millones de euros (déficit de 15.000 millones de euros un año antes).

La balanza por cuenta corriente mide los ingresos y pagos al exterior por intercambio de mercancías, servicios, rentas y transferencias.

El saldo acumulado anual de la balanza por cuenta corriente en los últimos doce meses hasta julio tuvo un superávit de 315.000 millones de euros, que supone un 2 % del producto interior bruto (PIB) y comparado con el superávit de 394.000 millones de euros un año antes (2,6 % del PIB).

En la cuenta financiera, los residentes de la zona del euro realizaron adquisiciones netas de 807.000 millones de euros en valores de inversión de cartera extranjeros en julio en términos acumulados de doce meses (532.000 millones de euros un año antes).

Al mismo tiempo, los no residentes realizaron inversiones netas de valores de inversión de cartera de la zona del euro de 741.000 millones de euros (748.000 millones de euros un año antes). EFE

