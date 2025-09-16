Junts pide a Podemos que elija entre facilitar las competencias migratorias a Cataluña o estar "en el bloque PP y Vox"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha pedido a Podemos elegir entre facilitar el traspaso de las competencias migratorias para Cataluña votando a favor de la toma en consideración de la proposición de ley que llevará junto al PSOE al Pleno de la próxima semana o votar en contra, manteniéndose así "en el bloque del PP y Vox".

La independentista catalana ha replicado así, en los pasillos de la Cámara Baja, a la formación morada, que ya avanzó en su día y confirmó este martes que prevé rechazar esa iniciativa por considerarla "racista y antidemocrática".

En primer lugar, Nogueras ha exhortado a Podemos a dejar de decir "racistas" a "millones de catalanes" que están reclamando desde hace "muchos años" que Cataluña gestione y solucione "el descontrol migratorio" en esa comunidad.

Y, a renglón seguido, les ha reclamado que elijan entre facilitar la delegación de competencias en materia migratoria o "mantenerse en el bloque del PP y Vox y, por tanto, bloquear el consenso, que es amplio a nivel social en Cataluña".

DE ESPALDAS A CATALUÑA

Con todo, en Junts sostienen que queda una semana para la votación y que aún hay margen para negociar si así lo quisieran en Podemos, si bien no se muestran muy esperanzados porque creen que los de Ione Belarra están "de espaldas" a la realidad catalana y "siempre" votan contra Cataluña.

En todo caso, los de Carles Puigdemont denuncian que Podemos, que no tiene representación en el Parlamento catalán, puedan llegar a frenar la transferencia de las competencias migratorias. En todo caso, recalcan que en ningún momento se han planteado aplazar la iniciativa en búsqueda del consenso porque no quieren perder su cupo ni "estirar más el chicle".