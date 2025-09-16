El Reino Unido y Estados Unidos anuncian un acuerdo tecnológico durante la visita de Trump

Londres, 16 sep (EFECOM).- El Reino Unido y Estados Unidos anunciaron este martes "un histórico acuerdo tecnológico" coincidiendo con la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, para una visita de Estado de dos días invitado por el rey Carlos III.

El Acuerdo de Prosperidad Tecnológica "fomentará la cooperación en inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear", acompañado de inversiones privadas por más de 31.000 millones de libras (35.800 millones de euros), según un comunicado del Gobierno británico.

Entre los compromisos más destacados, Microsoft invertirá 30.000 millones de dólares (unos 22.000 millones de libras o 26.000 millones de euros) para expandir la infraestructura de IA británica y construir el mayor superordenador del país.

Google destinará 5.000 millones de libras (unos 5.800 millones de euros) a un nuevo centro de datos en el condado inglés de Hertfordshire, mientras que CoreWeave, Salesforce y AI Pathfinder aportarán más de 4.000 millones de libras (4.600 millones de euros) adicionales para impulsar la inteligencia artificial y la capacidad de cómputo, se indicó en la nota.

El proyecto Stargate UK, desarrollado por la británica Nscale junto a OpenAI y Nvidia, desplegará 120.000 unidades de procesamiento avanzado y servirá de base para una nueva zona de crecimiento de la IA en el noreste de Inglaterra.

Según el comunicado, Stargate UK permitirá a empresas y universidades británicas "acceder a supercomputación de última generación, acelerar desarrollos en inteligencia artificial y colaborar en investigación científica y médica".

Previamente, en mayo, ambos países habían cerrado un acuerdo económico que incluyó la reducción de algunos aranceles, aunque las negociaciones sobre el acero británico continúan y se prevé que podría haber avances en esta visita.

El primer ministro, Keir Starmer, aseguró que el acuerdo tecnológico supone "un cambio generacional en la relación con EE.UU., que creará crecimiento, seguridad y oportunidades en todo el país".

"Al asociarnos con empresas de clase mundial, estamos sentando las bases para que juntos lideremos la tecnología del mañana", afirmó.

La ministra de Tecnología, Liz Kendall, destacó que la alianza es "un voto de confianza en el sector de inteligencia artificial británico".

Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, dijo por su parte que "el día de hoy marca un capítulo histórico en la colaboración tecnológica entre Estados Unidos y el Reino Unido".

"Estamos en el Big Bang de la era de la IA, y el Reino Unido ocupa una posición perfecta donde talento, investigación e industria convergen para impulsar la próxima revolución tecnológica", declaró, según recoge la nota gubernamental.

El responsable de OpenAI, Sam Altman, añadió que Stargate UK "consolidará la capacidad de investigación británica en inteligencia artificial, acelerará los descubrimientos científicos y permitirá que empresas y universidades desarrollen nuevas soluciones que mejoren la productividad y generen crecimiento económico".

Tras ser agasajado el miércoles por los reyes Carlos III y Camila en el castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros de Londres, Trump se reunirá el jueves con Starmer en la residencia campestre del primer ministro en Chequers (a unos 60 km de la capital), cuando se espera que aborden algunos asuntos de interés común. EFECOM