Manos Limpias presenta una denuncia contra Sánchez por su "aval" a las protestas contra Israel en La Vuelta

Newsroom Infobae

Manos Limpias ha presentado este lunes una denuncia en el Tribunal Supremo (TS) contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "incitar directa o indirectamente al odio" y a los desórdenes públicos por el "aval" que dio a las protestas contra Israel en el marco de La Vuelta ciclista a España, que en la última etapa derivaron en altercados obligando a cancelarla.

En su denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la organización solicita al alto tribunal que abra "diligencias penales" contra Sánchez y contra las exministras de Podemos Ione Belarra, actualmente diputada en el Congreso, e Irene Montero, eurodiputada, ambas aforadas.

Atribuye al jefe del Ejecutivo haber presuntamente promovido o incitado "directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia" contra el "grupo de ciclistas" que participaban en la competición ciclista bajo el equipo Israel-Premier Tech, así como haber incitado "a desórdenes públicos".

Manos Limpias alude a que Sánchez mostró horas antes del final de La Vuelta, "con rotundidad, con apasionamiento, y violentamente, una arenga de apoyo a los manifestantes que iban a reventar el final de la vuelta ciclista en la ciudad de Madrid".

"El denunciado sabía que esas manifestaciones en etapas anteriores habían sido violentas y que la manifestación en Madrid, por el amplio dispositivo policial, era de prever que alcanzara dimensiones incalculables, circunstancia esta, que así sucedió", asegura.

Y sostiene que "el apoyo del denunciado y de miembros de su gobierno, anunciando su participación en las protestas, dio alas, respaldo y aval para actuar violentamente".

OBJETIVO CONSEGUIDO

La organización lamenta que "en el grupo de las fuerzas de orden se produjeron más de 25 heridos" y hubo "dos únicas detenciones", añadiendo que se preveía que "se iban a producir esos graves desórdenes públicos".

Según Manos Limpias, el "objetivo" de cancelar el final de la competición "se consiguió" y Sánchez "contó con el apoyo presencial de varios ministros de su Gobierno y con las arengas para reventar el final de carrera de la diputada Ione Belarra y de la eurodiputada Irene Montero".

También considera que se ha podido producir un delito de atentados a la autoridad y sus agentes, así como el delito de desobediencia, además de apuntar a "daños económicos entre otros" a las empresas publicitarias que promocionan la competición, "así como a la propia imagen de España a nivel nacional e internacional".

En la misma línea, la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha anunciado que presentará una querella contra Pedro Sánchez y ministros de su Gobierno ante el Supremo para que "se depuren las responsabilidades legales correspondientes y se restablezca el respeto a la ley y a las instituciones".

EuropaPress

