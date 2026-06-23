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Mbappé supera a Ronaldo, iguala a Klose y queda a 2 del récord histórico de Messi

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Redacción Deportes, 22 jun (EFE).- El día en que Lionel Messi aportó un doblete para imponer con 18 una marca histórica como máximo goleador de todos los Mundiales, el francés Kylian Mbappé ha sumado dos a su registro y con 16 igualado el desempeño del alemán Miroslav Klose.

Mbappé, que tiene ya dos dobletes en igual número de partidos, hoy anotó a Irak en los minutos 14 y 54 del partido de la segunda jornada del Grupo I que juegan en Filadelfia.

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El argentino Messi, quien cumplirá 39 años este 24 de junio, dejó hoy atrás los 16 goles de Miroslav Klose, cuyo récord de 16 anotaciones fue establecido el 8 de julio de 2014, durante la goleada por 1-7 que Alemania infligió en Belo Horizonte a Brasil, anfitrión de ese Mundial.

Ahora Klose, ha sido igualado por Mbappé, de 27 años, quien hoy está jugando su centésimo partido con Les Bleus.

Antes del encuentro de hoy, el jugador del Real Madrid igualaba con 14 en la lista de máximos goleadores de todas las copas del mundo con el alemán Gerd Müller.

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La diana que anotó a Irak en el minuto 14 lo dejó en la lista histórica con 15 al lado del brasileño Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Y con el que tiene ganando por 2-0 a Francia, el 10 dejó atrás al brasileño, igualó a Klose y quedó a 2 de Messi. EFE

(foto)

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