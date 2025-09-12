Espana agencias

Feijóo y Moreno participan este viernes en el acto que el PP de Málaga organiza con huevos fritos al inicio del curso

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participarán este viernes en el ya tradicional acto con huevos fritos que el PP de Málaga organiza coincidiendo con el inicio del curso político.

En concreto, en esta ocasión el acto se celebrará en Aceites Molisur, en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande, a partir de las 12,30 horas, y en él está previsto que participe también la presidenta provincial de los 'populares', Patricia Navarro.

No es la primera vez que Feijóo y Moreno participan en este acto del PP malagueño, toda vez que ya en 2022 ambos coincidieron en Alhaurín el Grande en una jornada similar apenas unos meses después del Congreso del PP del que Feijóo salió elegido como presidente nacional del partido, que se celebró en Sevilla en abril de ese mismo año.

Se da la circunstancia de que, dos días después de este acto, el domingo 14 de septiembre, el PSOE celebrará otro en Málaga con la participación del presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Ejecutivo, además de ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La también candidata socialista a la Junta compartirá así un acto público en Málaga con el presidente del Gobierno al inicio de un curso político que en Andalucía será también electoral, ya que en la comunidad autónoma se celebrarán nuevas elecciones autonómicas el próximo año 2026, tras las del 19 de junio de 2022 en las que venció el PP-A de Juanma Moreno con mayoría absoluta.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Díaz se reúne este viernes en Vilamartín de Valdeorras (Ourense) con alcaldes y cooperativas afectadas por los incendios

Díaz se reúne este viernes

El juez interroga este miércoles a dos exjefes de ETA por la planificación del asesinato de Gregorio Ordóñez

El juez interroga este miércoles

La Audiencia Nacional juzga hoy al exetarra Asier Mardones por un atentado frustrado contra ertzainas en Bilbao

La Audiencia Nacional juzga hoy

El juez Peinado interroga este miércoles a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora

El juez Peinado interroga este

El horizonte del fiscal general: Juicio breve en otoño y posible sentencia antes de final de año

El horizonte del fiscal general:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así fue la botadura de

Así fue la botadura de la fragata F-111 de la Armada Española: Pedro Sánchez y la Reina Sofía encabezaron la ceremonia

El presidente de Ceuta defiende a su exvicepresidenta y a la exdelegada del Gobierno por la repatriación de menores

El PP sangra hacia Vox: más de un millón de votantes populares migrarían hacia la ultraderecha en las próximas elecciones, según el CIS

El PP no tiene una postura clara en Gaza: del “no es un genocidio” de Almeida al “alzo la voz ante la barbarie” de Guardiola

Un detective pilla a un empleado “haciendo tiempo” en un bar durante horas de trabajo y le despiden: el trabajador recurre, pero la prueba es válida porque le vieron en lugares públicos

ECONOMÍA

El consejo de Banco Sabadell

El consejo de Banco Sabadell rechaza por unanimidad la OPA del BBVA y califica de “insuficiente” la oferta

Cotización del euro frente al dólar hoy 12 de septiembre

La energía solar espacial: la alternativa a las renovables terrestres que podría ahorrar a Europa 36.000 millones de euros anuales

La congelación de los tipos de interés acercará la rentabilidad de los depósitos al 2% y frenará la caída del euríbor

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 11 septiembre

DEPORTES

La UEFA dice no al

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia

El dinero que podría pagar el FC Barcelona por el retraso con la reapertura del Camp Nou: se trata de cláusulas millonarias

La policía detiene a dos activistas durante la etapa 18 de La Vuelta que intentaban saltar la valla para interrumpir el paso de los ciclistas

Toni Bou extiende su reinado en el trial y suma 38 títulos mundiales a su palmarés: ha hecho historia gracias a su rueda trasera