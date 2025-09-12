Espana agencias

Díaz se reúne este viernes en Vilamartín de Valdeorras (Ourense) con alcaldes y cooperativas afectadas por los incendios

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunirá este viernes en el municipio ourensano de Vilamartín de Valdeorras con alcaldes y cooperativas afectadas por la oleada de incendios del pasado mes de agosto.

La vicepresidenta segunda, que estará acompañada de la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, celebrará el encuentro con los regidores en el Centro Social San Vicente de Leira.

Asimismo, visitará la cooperativa Vinos Barco, en O Barco de Valdeorras, y la cooperativa Amarelante, en A Corredoira, que se dedica a la recuperación del castaño y la revitalización del rural.

La oleada de incendios que arrasó Galicia en el mes de agosto, con principal afectación a la provincia de Ourense, calcinó 112.600 hectáreas, según datos de la Xunta. Con todo, las últimas actualizaciones de Copernicus elevan la superficie afectada por las llamas a casi 144.000.

