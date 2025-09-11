Espana agencias

El Gobierno insiste en que hay legislatura hasta 2027 pese a la derrota con la reducción de la jornada

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende continuar con la legislatura hasta 2027 pese a la derrota parlamentaria de este miércoles con la reducción de la jornada laboral a 37'5 horas semanales, que no fue admitida a trámite con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

En una entrevista en 'Las Mañanas' de RNE, recogida por Europa Press, Alegría ha asegurado que seguirán gobernando hasta el final de la legislatura en 2027 y ha rechazado que se trate de un Congreso "inestable", definiéndolo como un parlamento con "distintas aristas".

"Creo que hay una realidad en el Congreso que es la complejidad parlamentaria que han decidido los ciudadanos y las ciudadanas con su voto. Más que inestable, lógicamente, tiene distintas aristas (...) porque somos más grupos parlamentarios con posiciones lógicamente contrarias en distintos temas", ha detallado la ministra.

También ha destacado que pese a la "complejidad parlamentaria" de la Cámara Baja, existen parlamentos autonómicos con menos división política que han tenido "menor producción legislativa de la que está llevando ha cabo en el Congreso".

Al ser preguntada por la dificultad que está teniendo el Ejecutivo para sacar adelante nuevas reformas, la ministra ha declarado que "el avance" y "la realidad del país hablan por sí solos" y opina que estos son indicadores que también se tienen que tener en cuenta para valorar la estabilidad democrática en esta legislatura.

"Hay una realidad en cuanto a la complejidad parlamentaria, pero yo creo que la estabilidad de un país también se mira por cuál es el avance y la marcha del propio país y la realidad actual también hablan por sí solos", ha ahondado.

CONTINUARÁN NEGOCIANDO CON JUNTS

En este sentido, la portavoz del Gobierno ha confirmado que el Ejecutivo continuará contando con Junts en las negociaciones para futuras medidas que necesiten apoyo parlamentario, incluso después de votar a favor este miércoles de devolver al Gobierno el proyecto para reducir la jornada laboral.

Alegría ha asegurado que seguirán "dialogando y debatiendo" con el partido catalán para "todas" las iniciativas que el Gobierno tenga que llevar al Congreso en el futuro y ha augurado que podrán llegar a acuerdos como ya hirieron en otras ocasiones.

"Sin el voto de Junts no hubiéramos podido sacar esas 24 leyes que hemos aprobado durante esta legislatura. La realidad es que este Gobierno no tiene esa mayoría parlamentaria y por tanto cada vez que llevamos una iniciativa y una propuesta la hablamos, la debatimos, la dialogamos y los datos están ahí, los números están ahí", ha recordado la ministra.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Morant ve con "indignación y dolor" las imágenes del Cecopi del 29O: "La Generalitat era consciente de la situación"

Morant ve con "indignación y

PP defiende el derecho del equipo Israel a participar en La Vuelta mientras los organismos deportivos no se lo prohíban

PP defiende el derecho del

El Parlamento de Navarra guarda un minuto de silencio en condena del "genocidio del pueblo palestino"

El Parlamento de Navarra guarda

El PP cree que el fiscal general del Estado no dimite porque Sánchez lo "necesita": "Lo mantendrá hasta el final"

El PP cree que el

PSOE, sobre la sentencia de la 'Operación Púnica', asegura que el PP "utiliza las instituciones en su beneficio"

PSOE, sobre la sentencia de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El proyecto del ‘Eurodrone’ avanza

El proyecto del ‘Eurodrone’ avanza a pesar de las dudas de uno de los países involucrados: “Es un símbolo del compromiso de Europa con su seguridad”

El nuevo dron subterráneo de Arquimea: aportará agilidad y conocimiento de los lugares de más difícil acceso

Un profesor y un alumno fueron apuñalados en un instituto por un hombre que ya planeó un asesinato masivo en 2024

Un hombre iba caminando hacia al trabajo y comenzó a notar calor en su bolsillo: se le habían incendiado la tarjeta bancaria

La razón por la que nunca debes saludar a un helicóptero: “Puede poner en peligro el operativo”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 11 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Una jubilada regresa en taxi a casa tras una operación y la compañía le cobra 750 euros a la Seguridad Social por el trayecto

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 5 de septiembre

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 8 de septiembre

DEPORTES

Alegría, sobre las protestas en

Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: “El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea”

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”